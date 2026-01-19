Tokat Belediyesi\'nden Musul hattında ekonomi ve kültür iş birliği

Tokat Belediyesi ile Musul Belediyesi arasındaki Kardeş Şehir Projesi kapsamında Musul'a giden Tokat heyeti, tarih, kültür, gastronomi ve ekonomi alanlarında iş birliğini güçlendirecek temaslar gerçekleştirirken, Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ziyaretlerin Tokat için yeni yatırım ve istihdam fırsatları oluşturacağını vurguladı.

Tokat Belediyesi ile Irak'ın Musul (Ninova) Belediyesi arasında 2025 yılı Ağustos ayında hayata geçirilen Kardeş Şehir Projesi kapsamında Tokat Belediyesi heyeti, resmi temaslar ve iş birliği görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Musul'a hareket etti. Tokat Havalimanı'ndan yola çıkan heyet, Musul'da tarih, kültür, gastronomi ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunacak. Ziyaret kapsamında Tokat'ın yatırım potansiyelinin tanıtılması, karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve istihdama katkı sağlayacak ortak projelerin ele alınması hedefleniyor. Musul'a hareket eden Tokat heyetinde; Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Bozdemir, Özel Kalem Müdürü Ahmet Ertan, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Emin Yılar, Tokat TSO Başkanvekili Erol Can, Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora ile çok sayıda iş insanı yer aldı.

Tokat ve Musul arasında tarihi ve ekonomik iş birliği güçleniyor

Kardeş Şehir Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlerle iki şehir arasındaki ilişkilerin yalnızca kurumsal düzeyde değil, aynı zamanda gönül bağları temelinde güçlendirilmesi amaçlanıyor. Tokat'ın köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve gastronomi değerleri Musul'da tanıtılırken; karşılıklı tecrübe paylaşımı ve ortak projelerle sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturulacak.

Başkan Yazıcıoğlu: "Tokat'ımız için yeni fırsatların kapısını aralayacak"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Musul ziyareti öncesinde Tokat Havalimanı'nda yaptığı açıklamada "Tokat Belediyemiz ile Musul Belediyesi arasında hayata geçirdiğimiz Kardeş Şehir Projesi kapsamında; iş insanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle birlikte Musul'da önemli temaslarda bulunacağız. Tarih, kültür, gastronomi ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğimizi güçlendirmeyi, Tokat'ımıza yatırım ve istihdam noktasında somut katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Bu ziyaretin şehrimiz adına yeni fırsatların kapısını aralayacağına inanıyorum" dedi.

Erbil ziyaretleri

Ziyaret programı kapsamında Tokat heyeti, ilk gün Erbil Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek Başkonsolos Sayın Erman Topçu ve konsolosluk görevlileriyle bir araya geldi. Ardından Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi, ITC Türkmen Bakanı ve IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Sayın Aydın Maruf, Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanı Sayın Emir İzzet ile Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Sayın Murat İmadeddin Türkmen ziyaret edildi.

"Türkmen davası Türk'ün onurudur"

Başkan Yazıcıoğlu ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede; "Türkmen davası, Türk'ün onuru ve kardeşliğimiz asla sınır tanımaz. Gönül coğrafyamızda birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Tokat heyetinin Musul programı, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek resmi görüşmeler ve iş birliği toplantılarıyla devam edecek. - TOKAT