Tokayev, Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olması için çağrı yaptı

Tokayev, Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olması için çağrı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak katılmasını sağlamak için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi. Tokayev, açıklamasında bu süreç için adım atılması çağrısında bulundu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, : "(Türk Devletleri Teşkilatı) Rusya'nın da bu teşkilata gözlemci olarak katılmasını sağlamak için gerekli adımları atmamız gerekiyor."
Kaynak: İHA
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