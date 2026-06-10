Tokayev ve ABD Temsilcisi Görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki kritik mineraller, ulaştırma ve lojistik, dijitalleşme ve diğer alanlarda iş birliği konularını ele aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor'u kabul etti. Görüşmede ortak ticaret, ekonomi ve yatırım projelerinin hayata geçirilmesinin pratik yönleri, kritik mineraller, ulaştırma ve lojistik, dijitalleşme ve diğer alanlarda işbirliği konuları ele alındı. Ayrıca Barış Kurulu faaliyetinin masaya yatırıldığı görüşmede, bölgesel ve küresel gündemin güncel konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Sizin kritik minerallere ilişkin C5+1 diyaloguna katılımınızı memnuniyetle karşılıyoruz"

Tokayev, Kazakistan ile ABD arasındaki yüksek düzeyli ilişkilere dikkati çekerek, iki ülke arasındaki genişletilmiş stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine yönelik kararlılığını yineledi. Geniş bir yelpazede güncel konuları ele alma fırsatını son derece değerli bulduklarını belirten Tokayev, "Özellikle sizin kritik minerallere ilişkin C5+1 diyaloguna katılımınızı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu durum, ABD'nin Kazakistan ve genel olarak Orta Asya ile iş birliğine verdiği stratejik önemi ortaya koyuyor. Ayrıca sizin ikili ilişkilerin gelişmesine yaptığınız kişisel katkıyı vurgulamak istiyorum. Kazakistan, ABD ile genişletilmiş stratejik ortaklığın daha da derinleştirme konusunda kararlıdır. ABD Başkanı Donald Trump'a en iyi dileklerimi ve saygılarımız iletmenizi rica ediyorum. Kendisiyle yıl sonunda görüşmeyi umuyorum. Ayrıca Maimi'de düzenlenecek G20 zirvesine katılma daveti için minnettarım" dedi.

Tokayev, ülkesinin uluslararası istikrarın pekiştirilmesine ve insani girişimlerin desteklenmesine katkı sağlamaya hazır olduğunu teyit etti.

"Trump, yürüttüğünüz çalışmaları büyük takdirle karşılıyor"

Gor ise, "Beyaz Saray'da bir dostunuzun bulunduğunu temin edebilirim. Başkan Trump, yürüttüğünüz çalışmaları büyük takdirle karşılıyor. Ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda karşılıklı yarar sağlayan kararlar almaya çalışıyoruz. ABD ile bölge ülkeleri arasındaki temasların giderek artan dinamiği bunun bir göstergesidir. Sadece son bir yıl içinde 20 milyar doların üzerinde anlaşma yapıldı. Bunun bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Ayrıca yıl sonunda yapılacak G20 zirvesine katılımınızdan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı. - ASTANA