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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofon uzattığı adayın sözleri büyük alkış aldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofon uzattığı adayın sözleri büyük alkış aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Ankara ilçe adaylarını açıkladı. Erdoğan'ın kürsüye çağırdığı Çamlıdere adayı Hazım Caner Can'ın, "Çamlıdere'de hedefim yüzde 90, istemiyorum noksan. Bize de bu yakışır. Canım feda Cumhurbaşkanıma" şeklindeki sözleri büyük alkış aldı.

24.01.2024 - 13:43,  Güncelleme: 13:47
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Çamlıdere Belediye Başkan adayı Hazım Caner Can'ın sözleri damga vurdu.

"HEDEFİM YÜZDE 90, İSTEMİYORUM NOKSAN"

Yoğun katılımın olduğu programda Ankara ilçe adayları tek tek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Çankaya'da Duhan Kalkan, Beypazarı'nda Tuncer Kaplan, Keçiören'de ise Zafer Çoktan aday oldu. Çamlıdere adayı ise Hazım Caner Can oldu. Erdoğan tarafından kürsüye davet edilen Can, "Çamlıdere'de hedefim yüzde 90, istemiyorum bir tane bile noksan. Var mısınız hemşehrilerim? Bize de bu yakışır. Canım feda Cumhurbaşkanıma" ifadelerini kullandı. O anlarda salonda alkış tufanı yaşandı.

Toplantıya damga vuran anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofon uzattığı adayın sözleri büyük alkış aldı

HAZIM CANER CAN KİMDİR?

1955'te Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlük Başraportörü olarak görev yaptı. 2004, 2009, 2019 seçimlerinde Çamlıdere Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın mikrofon uzattığı adayın sözleri büyük alkış aldı
YORUMLAR (13)
  • süleyman hakan gökşen: yalakalığın tavan yaptığı anlar... Yanıtla 74 305
  • Özkan Özdemir: Millet Geçim derdine düşmüş bunlar seçim derdinde Yanıtla 55 222
  • Serkan Basar: ülkenin hali ortada hala alkışlıyorlar pes doğrusu başka birşey demiyorum Yanıtla 47 163
  • Selim Kayisi: Beni ikna etti ne yalan söyleyeyim. Yanıtla 117 79
  • Bulent Cebeci: Tutmayın küçük enişteyi salıverin gitsin :) Yanıtla 28 166
  • süleyman hakan gökşen: bence ülkeyi "kimin yönettiği" değil, "nasıl yönettiği" önemlidir. eğer mevcut ekonomik ve sosyal durumdan memnun isek, devam, yok değilsek bir başka alternatif adayı seçmeliyiz. kıssadan hisse akp sınıfta kalmıştır. Yanıtla 30 122
  • Eski Tüfek.: Selim bey ,nasıl ikna oldunuz merak ettim..:) 52 80
  • Selim Kayisi: Eski Tüfek Bey, adam çok tatlı. karşısına böyle suratsız birini koyarlar kesin. bu adam iyidir iyi. Yanıtla 62 20
  • Eski Tüfek.: Selim Bey..siz çok yaşayın ,manken ajansından manken adayı değil ,Belediye başkan adayı tanıtımı bu.. Neyse merak etmiştim cevabını aldım.. Teşekkür ediyorum cevap verdiğiniz için.. Yanıtla 6 40
  • Eşref Ceylan: Selim bey mesleğiniz yorumculuk mu? Düzenli olarak hergün ,her gönderiye yorum yapıyorsunuz şaka gibi ?? 17 7
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Hazım Caner Can, Çamlıhemşin, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofon uzattığı adayın sözleri büyük alkış aldı - Son Dakika


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