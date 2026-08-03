Toplum Yararına 30 Bin Kontenjan - Son Dakika
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Toplum Yararına 30 Bin Kontenjan

Toplum Yararına 30 Bin Kontenjan
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İçişleri Bakanı, 81 ildeki valiliklere toplam 30 bin kontenjan tahsis edileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Kamu hizmetlerine destek sağlayan Toplum Yararına Programları değerlendirdik. Bu kapsamda 81 ilimizin valiliklerine toplam 30 bin kontenjan tahsis edilecek" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Toplum Yararına Programları kapsamında 81 ilin valiliklerine toplam 30 bin kontenjan tahsis edileceğini belirterek, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek, bakanlıklarımızın ortak çalışma alanlarını ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları görüştük. Kamu hizmetlerine destek sağlayan Toplum Yararına Programları değerlendirdik. Bu kapsamda 81 ilimizin valiliklerine toplam 30 bin kontenjan tahsis edilecek. Bu önemli adımın vatandaşlarımıza, şehirlerimize ve kamu hizmetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yapıcı iş birliği ve kıymetli katkıları için sayın bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Politika, Son Dakika

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