Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda Değişiklik

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, köylerin statü değişikliği ve mevcut kanunda uygulanan mesafelerin 1936 yılına göre değerlendirilmesi sebebiyle Çeltik Ekimi Kanunu'nda değişikliğe gidilerek çeltik ekim alanının yerleşim yerlerine uzaklığı yeniden belirleniyor. Kanuna göre, çeltik tarlaları, il ve ilçe merkezlerine imar sınırından itibaren 500 metre, köy ve mahallelerde ise 50 metre uzaklıkta olabilecek. Uzaklıklar, köy ve mahallelerde en kenar evin dış çevresi ile çeltik ekilen yerlerin en yakın noktasının arası ölçülerek belirlenecek.

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nda yapılan değişiklikle ise, alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe veya her türlü mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara ticaret ünvanlarıyla, ürünlerinin marka, amblem, logolarıyla, ürünlerin arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görselleri kullanarak destek olamayacak. Ayrıca, Alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblemleriyle arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görseller iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulundurulamayacak. Fermente alkollü içki markası, distile alkollü içki markası olarak, distile alkollü içki markası fermente alkollü içki markası olarak kullanılamayacak.

Yurt genelinde 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende alkollü içki satış yasağına ilişkin mülki amirlikler tarafından yapılan tüm tespitlerin, gerekli idari işlemlerin tesis edilmesi ve sonuçlandırılması talebiyle Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına iletilmesinin iş gücünün önemli bir kısmının söz konusu işlemlere tahsis edilmesine neden olması sebebiyle düzenlemeye gidiliyor. Düzenleme ile söz konusu ihlallere idari yaptırım uygulama yetkisi mahalli mülki amirliklere devredildi.

Perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan iş yerlerine, yeni düzenlemeye uyum sağlamaları için hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre tanınacak. Bu kapsama giren ürünler, hükmün yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde düzenlemeye uygun hale getirilecek ve uygun olmayan ürünler bu tarihten itibaren piyasaya arz edilemeyecek.

Kanuna göre, Atatürk Orman Çiftliği Kanunu'nda yapılan değişiklikle beraber, Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin, Müdürlüğün de içinde yer aldığı parseller ve ayrık nizamdaki parsellerin ayrımına gitmeden tamamını kapsayacak şekilde tanımlanarak Çiftlik adına tescilli bütün gayrimenkullerin bina ve arazi vergileri yönüyle muafiyetinde birlik sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Harçlar Kanunu'nun ilgili tarifelerindeki yargı harçları ve vergi yargısı harçlarından muaf tutulacak.

Atatürk Orman Çiftliğinin sahip bulunduğu gayrimenkuller için düzenlemenin yürürlük tarihinden önce, Emlak Vergisi Kanunu hükümlerince tahakkuk ettirilmiş bina ve arazi vergileri ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek. Bina ve arazi vergi borcu için yargı mercilerine intikal etmiş uyuşmazlıklarda davayı gören mahkeme tarafından karar verilmesine yer olmadığına, tarafların yaptıkları masrafların üzerlerine bırakılmasına karar verilecek ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek.

Ayrıca, hidroelektrik enerji üretim tesislerinde veya tesisten kaynaklı olarak memba veya mansapta can ve mal emniyeti açısından risk oluşturan durumların tespiti halinde üretim lisansı sahibine ihtarda bulunabilecek. Verilen süre içerisinde şirket tarafından gerekli önlemlerin alınmaması halinde, tesiste enerji üretimine yönelik su kullanımı durdurulacak ve ilave süre verilecek. İlave süre içerisinde de şirket tarafından gerekli önlemlerin alınmaması halinde şirketle imzalanan su kullanım hakkı anlaşması derhal feshedilecek. Ayrıca mahalli mülki idari amir kararıyla risk oluşturan durumlar ortadan kaldırtılacak. Bu hususta yapılan masraflar, ilgili şirketten tahsil edilecek.

İl Özel İdareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar, köy tüzel kişilikleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar su yapılarından kaynaklanabilecek kaza ve kayıpları önlenmesi için gerekli güvenlik önlemlerini alacak ve DSİ'yi bilgilendirecek.

DSİ'ye ait olan taşınmaz mallar hisse oranı yüzde 40'ı ve hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde 400 metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlara rayiç bedeli üzerinden satılabilecek. Ayrıca, Veteriner Hekimliği İcrasına ilişkin kanunda yapılan değişiklikle haysiyet divanı tarafından uygulanacak cezalar belirleniyor. Fiilin ağırlığına göre 20 bin ila 100 bin lira arasında para cezası uygulanacak. 15 günden 6 aya kadar geçici meslekten men cezası verilebilecek.

Kanunla, Orman Genel Müdürlüğü yutak ormanları kuracak ve bedel almak suretiyle kurduracak. Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi de Bakanlık iznine bağlanacak. Böylece arazilerin küçük parsellere bölünerek hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesi engellenecek. İzin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanamayacak. Yasağa aykırı abonelik sağlayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak. - ANKARA