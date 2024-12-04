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Topsakal Yeni Başkanvekili

Topsakal Yeni Başkanvekili

MHP'li İlyas Topsakal, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanvekili seçildi. Saffet Sancaklı da üye oldu.

04.12.2024 16:47
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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanvekilliğine, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal seçildi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer başkanlığında toplandı.

Özer, boş bulunan komisyon üyeliğine MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın seçildiğini belirterek, Sancaklı'yı tebrik etti.

Sancaklı, gençlik ve spor alanında daha aktif olacağını söyleyerek, çok istediği bir komisyonda çalışma fırsatı yakaladığını kaydetti. Sancaklı, vatana, millete, milli eğitime ve gençliğe hizmet etmek için üzerine düşen ne görev varsa yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Komisyonda, daha sonra boş bulunan başkanvekilliği için gizli oylama yapıldı. MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal 14 oyla yeni başkanvekili seçilirken, 3 oy boş, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Komisyon başkanvekilliğine seçilen Topsakal, komisyon üyelerine kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür etti. Şimdiye kadar eğitimci olarak bu camiada yer aldıklarını söyleyen Topsakal, "Şimdi de karar verici olarak bulunuyoruz. Hocalığı bırakmak, başka bir işi yapmak beni korkutmuştu. Hala da korkmuyor değilim. Korkuyoruz çünkü biz gerçekten hocayız. Bu topluma, insanlığa, bize güvenenlere, Türkiye'de vatandaş olanlara bir şey vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda konuşan Özer, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarının açıklandığını anımsatarak, "4'üncü ve 8'inci sınıfta matematik ve fen okuryazarlığıyla ilgili başarı grafiğini artırmaya devam ediyor. Gelen sonuçlar Türkiye'nin doğru yolda ilerlediğini göstermesi bakımından kıymetli. İlk kez Türkiye, 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyinde matematik ve fen okuryazarlığında 500 tam puanın üzerine geçti ve ilk 10'da yer aldı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Topsakal Yeni Başkanvekili - Son Dakika

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