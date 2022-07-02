Torba teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (2) - Son Dakika
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Torba teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (2)

02.07.2022 01:32
Torba teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (2)

GENEL KURUL'DA 'VARLIK BARIŞI' TARTIŞMALARITBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin Varlık Barışı'nın süresinin uzatılmasına ilişkin verdiği önergeyi eleştiren CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, "Kaşla göz arasında kara parayı aklayacak, Türkiye'yi kara para aklama merkezi haline...

GENEL KURUL'DA 'VARLIK BARIŞI' TARTIŞMALARI

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin Varlık Barışı'nın süresinin uzatılmasına ilişkin verdiği önergeyi eleştiren CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, "Kaşla göz arasında kara parayı aklayacak, Türkiye'yi kara para aklama merkezi haline getirecek önergeleri, kanunları çıkarırsanız, siz bu memleketi felakete sokuyorsunuz demektir. Bu devleti mafya devletine çeviriyorsunuz demektir, mafya devletine. Burası bir hukuk devleti olmalıdır, meşru zeminde yürümelidir" sözleri AK Parti'lilerin tepkisine neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş söz alarak, Şener'in sözlerine tepki gösterdi. Elitaş, Varlık Barışı'nı ilk olarak 2003 yılında AK Parti Hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Abdüllatif Şener'in getirdiğini, Bakanlar Kurulu tasarısına imza attığını söyledi.

Şener ise "Ben getirmedim. 2009'dan beri sürekli kara parayı aklıyorsunuz. Konusu suç olan parayı, kaçakçılığı, uyuşturucu ticaretini, teröre dayalı kazançları hepsini aklayan bir kanun maddesini buraya getiriyorsunuz, geçirmek için mücadele ediyorsunuz, mücadele" dedi.Elitaş, Şener'in iddialarına şu sözlerle cevap verdi:

"Bu kürsüde çok hazin, çok edep dışı, hiç ahlaki kurallara yakışmayan, bir milletvekili haysiyetine, onuruna yakışmayan bir konuşma izledik. 2003 yılında buna itiraz ediyordun, niye bırakıp da gitmedin, niye Başbakan Yardımcılığına devam ettin? Ama baktın ki olmuyor, 2007 yılı, dedi ki: 'Ben derviş olacağım, artık milletvekili olmayacağım.' Milletvekili olmayacaktı altı ay sonra parti kurdu, arkasından baktı başka şeyler oluyor. Ya arkadaş, soyunduğu yerden giyinen adam, giyindiği yerde soyunan adam muteber adamdır; oradan oraya, oradan oraya. Şu kanun içerisine koyduğumuz her madde grup başkanvekilleriyle, parti sözcüleriyle istişare edilerek yapılmıştır. Yıllarca birlikte aynı dava uğruna uğraştık ama ben davamı terk etmedim, sen davanı terk ettin."


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Kaynak: DHA

Abdüllatif Şener, Varlık Barışı, Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Torba teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Torba teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (2) - Son Dakika
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