Toroslar Belediyesi\'nin 719 Milyon TL Borcu Ortaya Çıktı

Politika

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, belediyenin 719 milyon 772 bin 306 lira olan borcunun kalem kalem nerelere olduğuna yönelik hazırlanan pankartı belediye hizmet binasına astırdı.

Başkan Yıldız, Belediye Meclis Salonunda düzenlediği basın toplantısında 1 Nisan'da görevi devraldıktan sonra yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlattı. Toroslar Belediyesinin kurulduğu 1994 yılından beri aynı siyasi organizasyon tarafından yönetildiğini ifade eden Yıldız, göreve geldikleri günden itibaren gece gündüz demeden çalışarak belediyeyi anlamaya çalıştıklarını söyledi. Bu süreçte bazı borçları öğrenmenin zaman aldığını vurgulayan Yıldız, "Bir kısmı kabul edilmemiş borçları vardı, onları anlamamız zor oldu. Belediyemize iş yapmış insanlarla teyit ettik; gerçekten bu işler yapılmış mı, yapılmamış mı, bunları anlamamız zor oldu" dedi.

Bu süreçte kadroyu tanımalarının zaman aldığını dile getiren Yıldız, belediyenin çok ciddi yetişmiş kadrosu olmasına rağmen önceki yönetim tarafından bundan yeteri kadar faydalanılamadığını kaydetti. Yetişmiş kadroları da kapsayacak şekilde yeniden bir yapılanma içerisine girdiklerini anlatan Yıldız, "Toroslar Belediyesi'nde ortak aklı oluşturmak için, kolektif yönetim oluşturmak için, halkın sözünü kendi yönümüz yapmak için söz vermiştik. Bu sözümüzde duruyoruz. Bunun da arkasındayız ve bundan sonra yönetimimiz devam ettiği müddetçe bu sözlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Yani halkımızın sözü ve yönü bizim yönümüz olacak" diye konuştu.

"Yerel demokrasiyi yaşama geçirmek için çaba sarf edeceğiz"

Toroslar Belediyesinin merkezdeki 4 ilçe arasında hem coğrafi, hem de nüfus, hem de bütçe açısından en büyük ilçesi olduğuna işaret eden Yıldız, şöyle devam etti: "Fakat Toroslar Belediyemiz bugüne kadar doğur bir vizyonla yönetilemediği için aslında en güçlü ve en kalabalık ilçe olmasına rağmen bugüne kadar bir türlü hak ettiği değerlere bir türlü kavuşamayan ilçedir. Hakikaten Toroslar ilçemiz çok temel belediyecilik hizmetleri konusunda bile ciddi olarak zaafa uğratılmış, ciddi olarak yapılması gereken en basit işler bile yapılmamış. Bu bahsettiğimiz işleri yapmak için aslında bir belediye başkanı şart değil arkadaşlar. Bunlar standart belediyecilik hizmetleridir ve bunlar belli bir programa ve takvime bağlı olarak kendiliğinden yapılması gereken işlerdir. Siz belli bir sistem oturtursanız bu işlerin kendisi tıkır tıkır işler. Toroslar Belediyesi aslında bir sistemle değil bir istemesizlikle yönetilmeye çalışılmış. Biz gelir gelmez bütün birimlerimizde yeni arkadaşlarımızı görevlendirdikten sonra bir sistem kurmaya başladık. Sistem işlemeye başlayınca gerçekten seçilmemizin ana gayesi olan yerel demokrasiyi yaşama geçirmek için çaba sarf edeceğiz. Biz sadece belediyecilik hizmeti vermeyeceğiz, Toroslar'da yerel demokrasinin hayata geçmesi için çaba sarf edeceğiz. Toroslardaki 350 bin vatandaşın her birinin belediyenin yönetiminde kendisini ifade edebileceği mekanizmaların kurulabilmesi için çaba sarf edeceğiz"

Bunun için ilk etapta muhtarlarla toplantı yaptıklarını ifade eden Yıldız, her mahallede toplantı yapacaklarını belirterek, vatandaşları bu stratejik toplantılara katılmaya çağırdı. Yıldız, bu toplantıların ardından halkın 2025 yılından itibaren bütçe yapma hakkı olacağını kaydetti.

"Göreve gelir gelmez tasarruf tedbirlerini hayata geçirdik"

Göreve geldiklerinde belediye şirketinde 870 işçi, 200 memur ve 49 kadrolu işçi olduğunu ifade eden Yıldız, Toroslar Belediyesinde bu kadar işçinin çalışabileceği bir iş olmadığını belirtti. Göreve geldiklerin yüzlerce işçinin işe gelmediğini, gelenlerin de muhtelif yerlerde oturduğunu vurgulayan Yıldız, bu duruma müdahale ederek yavaş yavaş çözmeye başladıklarını kaydetti.

Göreve gelir gelmez yayınladığı genelge ile tüm birimlerde tasarruf tedbirlerini hayata geçirdiklerini anlatan Yıldız, şöyle konuştu: "Örneğin kullanım açısından kadro aynı iken ve hiçbir hizmet aksamadan gereksiz kullanımın önlenmesi ve süresi biten araç kiralamalarının sözleşmesini yenilemeyerek, akaryakıt tüketimini yüzde 35 oranında azalttık. Personel maaş toplamı, Toroslar Belediyesinin İller Bankasından gelen ilçe payının neredeyse yüzde 70'inin üzerine çıkmıştı. Başta işe gelmeyip maaş alanların tespiti, son 6 ayda işe alınan personelin iş akitlerinin feshi ve emeklilikleri gerçekleşen personelle birlikte belediye giderlerinden yüzde 15 oranında azaltıldı."

Basit arızalar yüzünden çalışamaz durumda bekleyen iş makinaları yerine yeni araçlar kiralandığını tespit ettiklerini dile getiren Yıldız, bu araçların tamiratını yaparak kullanmaya başladıklarını ifade etti.

Kamuoyunda '2. kat dehlizi' olarak bilinen ruhsat çarpıklığı ile ilgili sorunları çözdüklerinin altını çizen Yıldız, belediye ait gayrimenkullerin satışıyla ilgili geçmişe dönük araştırmalarının sürdüğüne işaret etti.

Yıldız, ayrıca belediyenin 719 milyon 772 bin 306 lira olan borcunun kalem kalem nerelere olduğuna yönelik hazırlanan pankartı da belediye hizmet binasına astırdı. - MERSİN