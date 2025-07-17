Torun: Fındık Fiyatı 250 Lira Olmalı

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık alım fiyatlarına ilişkin, "Hiç değilse bu yıl 250 liranın üzerinde bir fiyat açıklayın da üretici mağduriyetini gidersin, hiç değilse bu sene alın terinin karşılığını alsın." ifadesini kullandı.

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ordu'da ulaştırmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ordu çevre yolunun bitirilemediğini, Fatsa çevre yolu projesinin başlamadığını söyleyen Torun, Ünye-Akkuş-Niksar yolunda da düzgün bir çalışma olmadığını savundu. Torun, bu yolların bir an önce yapılması gerektiğini kaydetti.

Ordu Şehir Hastanesinin bu yıl sonu açılacağının belirtildiğini anlatan Torun, "Çevre yolu bitmeden, Ordu Şehir Hastanesinin yolu yapılmadan hastaneyi açmanın hiçbir faydası yok. Çünkü ulaşımı yok." diye konuştu.

CHP'li Torun, Ordu'da sağlık hizmetlerine erişime ilişkin tespit ettikleri sorunları Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ilettiklerini de aktardı.

Ağustos ayı başı gibi fındık hasadının başlayacağını ancak fındık alım fiyatının açıklanmadığını dile getiren Torun, TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu'nun Ordu'da tespitlerini yaptığını söyledi.

Kahverengi kokarcayla mücadele eden çiftçinin, bu yıl da zirai don olayıyla karşı karşıya kaldığını belirten Torun, "Hiç değilse bu yıl 250 liranın üzerinde bir fiyat açıklayın da üretici mağduriyetini gidersin, hiç değilse bu sene alın terinin karşılığını alsın. Bu fiyat olmazsa üreticimiz yine mağdur. Bu fiyat olmazsa fındığın her geçen gün rekoltesi düşecek." sözlerini sarf etti.