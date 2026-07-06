Trabzon-Soçi Gemi Seferleri İçin Çaba

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolos Vekili Rustem Khaziev, Trabzon ile Soçi arasında gemi seferlerinin başlaması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği heyeti, Trabzon'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi, karşılıklı işbirliği olanakları istişare edildi. Düzenlenen toplantıda, Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler, Rusya pazarındaki güncel gelişmeler, yatırım ve iş birliği fırsatları ele alındı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (TTSO) toplantıda konuşan TTSO Başkanı Erkut Çelebi, "Trabzon olarak biz de Rusya ile ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Zaman içinde karşılıklı bilgi alışverişi, ziyaretler ve ikili iş görüşmeleri de yapıyoruz. Birçok sektörde ortak işler yapabileceğimizi de biliyoruz. Trabzon Limanı'ndan Rusya Federasyonu'na fındık, makine sanayi, sebze ve meyve ihracatı yapılıyor. Kereste ve kömür de önemli kalemlerimizden biri. Dünyadaki gelişmeler Rusya ile olan ticaretimizde biraz gerilemeye neden olsa da biz hiçbir zaman vazgeçmedik ve sürekli o pazarda olmak için elimizden geleni yaptık" dedi.

"Özellikle Krasnodar bölgesi, Soçi, Novorossiysk, Rostov gibi bölgeler bizim daha önce yıllarca ticaret yaptığımız bölgelerdi" diyen Çelebi "Bu bölgelerle ticaretimizin yeniden gelişmesi için ulaşım sorununu çözmemiz gerekiyor. Daha önce bu bölgelere Trabzon'dan direkt olarak gemi ve uçakla seyahat edilebiliyordu. Şimdi her iki ulaşım seçeneği de yok. Geçtiğimiz aylarda Soçi'ye gemi başlaması için bir organizasyon yapıldı ama bazı gelişmelerden dolayı şu an ertelenmiş durumda. Karşılıklı ticaretin gelişmesi için bu gemi seferlerinin yeniden başlamasını önemsiyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ancak bu konunun karar vericileri her iki ülkenin üst düzey yöneticileri. İnşallah bunları kısa zamanda çözerler. İnanıyorum ki ulaşım çözülürse Trabzon'daki bir çok firma oralarda iş yapacaktır" diye konuştu.

"İlişkilerimizde ortak çaba gerektiren konular var"

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolos Vekili Rustem Khaziev ise iki ülkenin liderinin ortak görüşleri sayesinde ilişkilerin dış baskılara karşı dirençli olmasının büyük başarı olduğunu ifade ederek "Zorlu uluslararası duruma rağmen ülkelerimiz arasındaki ilişkiler birçok alanda istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Enerji sektöründe önemli başarılar elde ettik ve tarım sektöründeki ticaretimizi ilerletmekteyiz. Toplantımızın Trabzon'da gerçekleşmesi tesadüf değildir. Trabzon tarihsel olarak Karadeniz ticaretinin merkezi olmuştur ve verimli işbirliği için hala önemli bir potansiyele sahiptir" şeklinde konuştu.

Rustem Khaziev, ortak çaba gerektiren bazı konuların gündemlerinde yer aldığını da belirterek "Bunlardan en önemlisi mevcut lojistik ve organizasyonel zorluklar nedeniyle Trabzon ile Soçi arasında düzenli feribot seferlerinin bulunmamasıdır. Söz konusu güzergahın yeniden faaliyete geçirilmesi, taşımacılık maliyetlerinin azalması, karşılıklı ticaret hacminin artması, turizm hareketliliğinin canlanması ve bölgelerimiz arasındaki insani bağların daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Trabzon-Soçi arasında gemi seferlerinin başlaması için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda daha sonra Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği Müşaviri Samil Yanmurdin, Ticaret Mümessilliği Danışmanı Regina Gazizova ve Rusya Federasyonu Ekonomi Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Ruslan Bekuzarov tarafından Rusya'daki ticaret ortamı, yatırım olanakları ve diğer konularda bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi, katılımcıların soruları yanıtlandı. - TRABZON