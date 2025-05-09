Transseksüel Askerler İçin İhraç Talimatı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Pentagon'a "görevde bulunan transseksüel askerlerin 6 Haziran'a kadar ABD ordusundan gönüllü ayrılma için kendilerini tanıtmaları, ayrılmayanların ise süre bitiminde ordudan ihraç edilmesine" ilişkin talimat verdiği ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusundan 6 Haziran'a kadar kendi istekleri ile ayrılmayan transseksüel askerlerin ihraç edilmesinin başlanmasına yönelik talimat verdiği ortaya çıktı. İngiliz haber ajansı Reuters tarafından elde edilen Hegseth'in talimatının Yüksek Mahkeme'nin salı günü verdiği kararla yasağın yürürlüğe girmesinin önünü açmasının ardından Başkan Donald Trump yönetiminin binlerce transseksüel askerin görevden alınması için nasıl hızla harekete geçmeyi planladığını gösterdiği ifade ediliyor. Hegseth'in görevde bulunan transseksüel askerlerin 6 Haziran'a kadar ABD ordusundan "gönüllü ayrılma" için "kendilerini tanıtabilecekleri" ifadesini kullandığı kaydedilen talimatta, yedek kuvvetlerdeki askerlerin ise 7 Temmuz'a kadar süreleri olduğu vurgulandı. Talimat notunda "Kendi kendini tanımlama uygunluk süresinin bitiminde, askeri birimler zorla ayrılma süreçlerini başlatacaktır" ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve gelişinin ilk gününde ABD hükümetinin "kadın" ve "erkek" olarak iki cinsiyeti tanıyacağına ve bunların değiştirilemeyeceğine ilişkin kararname imzalamıştı. Trump'ın kararnamelerine karşı çıkan cinsiyet değiştirmiş asker ve orduya katılmak isteyen kişiler, Trump yönetimine karşı dava açmıştı. ABD Bölge Yargıcı Ana Reyes de mart ayında davaya ilişkin kararını açıklayarak, transseksüellerin orduya katılmasını engelleyen yasağı geçici olarak durdurmuştu. Kararın ardından Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme'ye acil başvuruda bulunmuş, Yüksek Mahkeme de dava süreçleri devam ederken Trump'ın yasağının geçici olarak uygulanabileceğine karar vermişti.

ABD'de şubat ayında yayınlanan bir ankete göre Amerikalıların yüzde 58'i trans bireylerin orduda görev yapmasına izin verilmesini destekliyor. - WASHINGTON