İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi - Son Dakika
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Politika

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump\'ı Nobel\'e aday gösterdi
21.06.2025 14:20
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Pakistan, Hindistan ile yaşanan çatışmalardaki diplomatik rolü nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Açıklamada, Trump'ın bölgedeki gergin durumu yatıştırma çabaları ve sivil zararları önleme konusundaki dikkatli yaklaşımı vurgulandı.

Pakistan Hükümetinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hindistan-Pakistan arasında yaşanan son anlaşmazlığın çözümüne yardımcı olma konusundaki çalışmalarından dolayı ABD Başkan Donald Trump'ın 2026 Nobel Barış Ödülü'ne resmen aday gösterilmesine karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, Pakistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal eden, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere masum insanların trajik bir şekilde hayatını kaybetmesine yol açan sebepsiz ve hukuka aykırı bir şekilde Hindistan'ın saldırganlığına tanıklık etti. Pakistan, kendini savunma hakkını kullanarak, caydırıcılığı yeniden tesis etmek ve toprak bütünlüğünü savunurken bilinçli bir şekilde sivil zarardan kaçınmak için dikkatlice yürütülen ölçülü, kararlı ve kesin bir askeri cevap olan Bunyan-un-Marsoos Operasyonunu başlattı" ifadelerini kullandı.

"HIZLA KÖTÜLEŞEN BİR DURUMU YATIŞTIRDI, NİHAYETİNDE ATEŞKES SAĞLADI"

Açıklamada, "Bölgesel krizin arttığı bir anda Başkan Trump, hem İslamabad hem de Yeni Delhi ile güçlü diplomatik etkileşimler yoluyla büyük bir stratejik öngörü ve mükemmel bir devlet adamlığı sergileyerek hızla kötüleşen bir durumu yatıştırdı, nihayetinde bir ateşkes sağladı ve iki nükleer devlet arasında milyonlarca insan için bölgede ve ötesinde felaket sonuçları doğuracak daha geniş bir çatışmayı önledi. Bu müdahale, onun gerçek bir barış elçisi olarak rolünün ve diyalog yoluyla çatışmanın çözümüne olan bağlılığının bir kanıtı" denildi. Açıklamada ayrıca, "Pakistan, özellikle Gazze'de yaşanan insani trajedi ve İran'ı da içeren tırmanış da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki devam eden krizler bağlamında, onun samimi çabalarının bölgesel ve küresel istikrara katkıda bulunmaya devam edeceği konusunda umutlu olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Hükümetler, Nobel Barış Ödülü için aday gösterebiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sefa Satir:
    bizim cumhurbaşkanımız o kadar koşturuyor barış için uğraşıyor ama her nedense dünyadaki bütün savaşların sebebi yılanın başı olan devletin başkanını nobele aday gösteriyorlar. hem de bi müslüman ülke tarafından. dünyanın geldiği hale bak. artık kim alırsa alanın gtüne girsin o BARIŞ ödülü. 66 22 Yanıtla
  • Osman A:
    Kardeşlerimiz dalga geçmişler besbelli,ama anlayana. 29 15 Yanıtla
  • Objektif Yorumcu:
    ne dalgası kamil adamı yalamışlar resmen, bizi hindulara karşı destekledi savaşı önledi onlara kızdı diye.. alın size pakistan 1 2 Yanıtla
  • Sk 06:
    bunlar müslüman olacak müslüman olan her ülke Trump yalakası oldu bizde de var ağzına açamayan yağlama sevenler 0 2 Yanıtla
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