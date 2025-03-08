Trump, ABD'yi Bitcoin Süper Gücü Yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Dijital Varlıklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Zirvede, yapay zeka ve kripto para sektörünün önde gelen isimleri ile hükümet yetkilileri bir araya geldi.

"ABD'yi Bitcoin Süper Gücü Yapacağız"

Başkan Trump, açılış konuşmasında ABD'nin dijital varlıklar alanında lider olma hedefini vurgulayarak, "Geçen yıl Amerika'yı dünyanın Bitcoin süper gücü ve kripto başkenti yapma sözü verdim. Bugün bu sözümüzü yerine getirmek için tarihi bir adım atıyoruz" dedi. Trump, stratejik Bitcoin rezervinin oluşturulmasına yönelik bir kararnameyi imzaladığını belirterek, ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde dijital altın için bir "sanal Fort Knox" kurulacağını açıkladı. Bu kararın, ülkenin finansal güvenliğini güçlendirmek amacıyla alındığını ifade etti.

Hükümet, Bitcoin satışlarını durduruyor

Trump, federal hükümetin geçmişte sahip olduğu Bitcoin varlıklarını yanlış yöneterek büyük maddi kayıplara uğradığını belirterek, "ABD hükümeti daha önce on binlerce Bitcoin sattı ve milyarlarca dolar kaybetti. Ancak bugünden itibaren Amerika, Bitcoin topluluğunun iyi bildiği temel kurala uyacak. Bitcoin'lerinizi asla satmayın" dedi.

Hazine ve Ticaret Bakanlıklarına, vergi mükelleflerine ek bir yük getirmeden stratejik rezerv için daha fazla Bitcoin biriktirme yolları geliştirme talimatı verildiğini aktaran Trump, hükümetin elinde bulunan tüm kripto varlıkların envanterinin çıkarılacağını duyurdu.

"Kripto Karşıtı Politikalar Son Bulacak"

Başkan Trump, Biden yönetimi döneminde kripto varlıklara yönelik yürütülen sıkı düzenleyici politikaları eleştirerek, kripto sektörünü zorlayan engellerin kaldırılacağını söyledi. "Benim yönetimim, federal bürokrasinin kriptoya karşı savaşını sona erdirecek. Bankalar üzerindeki baskılar kalkacak ve kripto girişimcileri desteklenecek" dedi.

Ayrıca, Kongre'de dijital varlıklar ve sabit coinler için düzenleyici netlik sağlayacak yasa tasarılarını desteklediğini belirten Trump, bu yasaların Ağustos ayındaki tatilden önce onaylanması gerektiğini vurguladı.

Zirvede konuşan iş dünyasının önde gelen isimleri, Başkan Trump'ın dijital varlıklara yönelik yaklaşımını memnuniyetle karşıladı. Girişimci ve yatırımcı David Sacks, "Başkan Trump, inovasyonu ve yüksek teknoloji girişimcilerini destekliyor. Kripto sektörüne yönelik adaletin sağlanması için verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz" dedi.

Diğer sektör liderleri de ABD'nin finans teknolojilerinde öncü olması gerektiğini belirterek, Trump yönetiminin blockchain ve Bitcoin teknolojilerini destekleyen politikalarına duydukları güveni dile getirdi.

ABD, dijital finansın geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyor

Beyaz Saray'daki Dijital Varlıklar Zirvesi, ABD'nin blockchain, Bitcoin ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerle küresel finans liderliğini güçlendirmeye yönelik kararlılığını ortaya koydu. Trump, ABD'nin bu alandaki liderliğini sürdürmek için teknolojik gelişmeleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Zirveye katılan uzmanlar, ABD'nin bu adımla dijital varlıklar alanında güçlü bir yasal çerçeve oluşturabileceğini ve küresel yatırımcılar için daha cazip hale gelebileceğini ifade etti. - WASHINGTON