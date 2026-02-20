Trump, Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Trump, Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

20.02.2026 21:21
ABD Başkanı Trump, 31 Mart-2 Nisan'da Çin'e resmi bir ziyarette bulunacak.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Çin ile ABD arasında ticaret alanındaki çekişme devam ederken Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e gerçekleştirmesi beklenen resmi ziyaretin takvimini açıkladı. İsmi açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasına göre, Trump'ın 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Uzak Doğu ülkesini ziyaret etmesi bekleniyor. Trump'ın temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geleceği öngörülüyor. Yetkili ayrıca, Washington ve Pekin yönetimlerinin gümrük vergilerindeki artışın önüne geçen bir ticaret anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağına yönelik görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Trump, "Çok çılgın bir gezi olacak" demişti

Trump, dün Barış Kurulu'nun Washington'da düzenlenen ilk toplantısında planlanan Çin ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bu çok çılgın bir gezi olacak, Çin tarihinde şimdiye kadar gördüğünüz en büyük gösteriyi sergilememiz gerekecek" demişti.

Trump ve Xi, Ekim 2025'te yüz yüze görüşmüştü

Söz konusu görüşme Trump ve Xi'nin Ekim 2025 tarihinde Güney Kore'de gerçekleştirdikleri görüşmeden bu yana ilk yüz yüze temasları olacak. Trump, Güney Kore'deki görüşme sırasında Pekin yönetiminin yasa dışı fentatil ticaretiyle mücadelesini güçlendirmesi, ABD'den soya fasulyesi alımlarını sürdürmesi ve nadir toprak elementlerinin ihracatının devam etmesi karşılığında Çin'e yönelik gümrük vergilerinin azaltılacağını açıklamıştı. - WASHINGTON

