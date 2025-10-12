Donald Trump: Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyoruz - Son Dakika
Politika

Donald Trump: Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyoruz

Donald Trump: Çin\'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyoruz
12.10.2025 21:49
Trump, Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi sonrası, yardım etmek istediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik açıkladığı yüzde 100 gümrük vergisinin ardından, "ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması sonrası yeni bir paylaşım yaptı.

"ABD ÇİN'E ZARAR VERMEK İSTEMİYOR"

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin için endişelenmeyin, her şey yoluna girecek. Saygıdeğer Başkan Xi sadece kötü bir an yaşadı. O da ülkesinin ekonomik bunalıma girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Çin'in 1 Kasım'dan itibaren ürettikleri neredeyse tüm ürünlere, hatta bazıları kendi üretimi olmayan ürünlere bile geniş kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını belirten son derece "düşmanca" bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediğini belirtmişti.

Bunun istisnasız tüm ülkeleri etkilediğini ve yıllar öncesinden tasarlanmış bir plan olduğunu kaydeden Trump, "Uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir şey ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utanç." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, "Çin'e şu anda ödediği tarife üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, 1 Kasım'da tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Donald Trump: Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyoruz - Son Dakika

SON DAKİKA: Donald Trump: Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyoruz
