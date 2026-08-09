Trump'dan İran Açıklamaları - Son Dakika
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Trump'dan İran Açıklamaları

Trump\'dan İran Açıklamaları
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Trump, İran ile müzakerelerin sürdüğünü ve Tahran'ın ekonomik zorluklar yaşadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile temasları "fazla büyütmeden yürüttüklerini" ifade ederek, "Onlarla yarım bir müzakere sürecindeyiz. Sadece yüksek enflasyonlarını ve parasız kalmış olmalarını gözlemliyoruz. Her şey yoluna girecektir. Her şey her zaman yoluna girer, bu tıpkı bir satranç oyunu gibi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan siyasi ve askeri krize ilişkin ABD merkezli haber sitesi Axios'a röportaj verdi. Axios'un haberine göre Trump, gerçekleştirilen kısa bir telefon görüşmesinde İran'a yönelik ekonomik baskı oluşturmaya hazır olduğuna ilişkin mesaj verdi. Axios, Trump'ın bu yaklaşımının yeni bir saldırı dalgası başlatma kararının aksine bir tutuma işaret ettiğini vurguladı.

Habere göre Trump, İran ile temasları "fazla büyütmeden yürüttüklerini" ifade ederek, "Onlarla yarım bir müzakere sürecindeyiz. Sadece yüksek enflasyonlarını ve parasız kalmış olmalarını gözlemliyoruz" dedi.

Trump, İran'ın ekonomik açıdan çok kötü bir durumda olduğunu savunarak, Tahran yönetiminin askerlerine ödeme yapacak kaynaklara sahip olmadığını iddia etti. ABD Başkanı, İran'a yönelik deniz ablukasının Tahran'ın içinde bulunduğu ekonomik krizi daha da derinleştirdiğini savundu.

Trump, ham petrolün varil fiyatının 75 doların biraz üzerinde olduğuna dikkat çekerek, bu durumun savaşın ABD'li tüketiciler üzerindeki etkilerinin daha az hissedilmesini sağladığını söyledi. ABD Başkanı ayrıca İran ile müzakerelerdeki mevcut duruma ilişkin, "Her şey yoluna girecektir. Her şey her zaman yoluna girer, bu tıpkı bir satranç oyunu gibi" değerlendirmesinde bulundu.

İran-Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmeler

İran Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Umman ile Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz trafiğinin sağlanmasına yönelik yürütülen görüşmelerde son aşamalara gelindiğini açıklamış, tarafların yakın zamanda ortak bildiri yayımlayabileceğini bildirmişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir ise dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'nin "davranışını düzeltmesi" gerektiğini söylemişti. Zülkadir, ABD'nin İran'a ve "kutsal değerlerine" yönelik tehditlere son vermesi, İran ve bölgesel müttefiklerine karşı askeri harekatı kalıcı olarak durdurması, İran'a yönelik abluka kapsamında görev yapan ABD deniz ve hava kuvvetlerini geri çekmesi, İran'a son çatışma sırasında verilen zararlar için tazminat ödemesi, yaptırımları kaldırması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakması gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'dan İran Açıklamaları - Son Dakika

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