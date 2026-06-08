Trump'dan Netanyahu'ya İran uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'dan Netanyahu'ya İran uyarısı

08.06.2026 02:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Netanyahu'ya İran ile gerilimi tırmandırmamasını istedi, bölgede nükleer tehditlere karşı kararlı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın nükleer silah edinmesini ve bölge ile İsrail'e yönelik tehdit oluşturmasını engellemeye kararlı olduğunu yinelediği, ancak ABD-İran müzakerelerinin geleceği için Netanyahu'dan Tahran'la gerilimi tırmandırmamasını istediği bildirildi.

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini gündemine taşıdı. İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre; İran'ın nükleer silah edinmesini ve bölge ile İsrail'e yönelik tehdit oluşturmasını engellemeye kararlı olduğunu yineleyen Trump, buna rağmen ABD-İran müzakerelerinin geleceği için Netanyahu'dan Tahran'la gerilimi tırmandırmamasını istedi.

"İsrail hemen olmasa da karşılık verecek"

İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise, İran'ın balistik füze saldırılarına "hemen olmasa da" karşılık verileceğini belirterek, "İran, hava sahasının 2 ay boyunca İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait olduğunu unuttu. Lübnan'ı İran'la ilişkilendirme girişimleri Lübnan hükümeti tarafından bile reddediliyor. Hizbullah'a karşı operasyonlar devam edecek" açıklamasında bulundu.

Trump, Netanyahu ile görüşeceğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik son balistik füze saldırılarının ardından yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek, "Misilleme yapmamasını söyleyeceğim. Herkes eğlencesini yaşadı. İsrail de, İran da saldırısını yaptı. Bir tanesine daha ihtiyacımız yok. Umarım İsrail misilleme yapmaz" demişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'dan Netanyahu'ya İran uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müttefikler arasında casusluk krizi mi Pentagon’dan dikkat çeken adım Müttefikler arasında casusluk krizi mi? Pentagon'dan dikkat çeken adım
Murat Karayalçın “CHP’ye büyük bir tuzak kuruldu“ diyerek çağrı yaptı Murat Karayalçın "CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu" diyerek çağrı yaptı
Karabük’te bir kişi evinin balkonunda asılı halde bulundu Karabük'te bir kişi evinin balkonunda asılı halde bulundu
HÜDA PAR, Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu HÜDA PAR, Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
Aykut Kocaman’la mı anlaştı Aziz Yıldırım’dan açıklama Aykut Kocaman'la mı anlaştı? Aziz Yıldırım'dan açıklama
Ardahan’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Ardahan'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

00:37
İran’ın İsrail saldırılarının ardından Kudüs’teki ABD Büyükelçiliği’nde alarm
İran'ın İsrail saldırılarının ardından Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nde alarm
23:53
İran, İsrail’e fırlattığı füzenin üzerine ’Baal’ figürü ile birlikte bir not yerleştirdi
İran, İsrail'e fırlattığı füzenin üzerine 'Baal' figürü ile birlikte bir not yerleştirdi
23:45
Aziz Yıldırım’ın duygusal anları O tezahüratı duyunca anında eşlik etti
Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! O tezahüratı duyunca anında eşlik etti
23:04
İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası Trump’tan ilk açıklama: Masaya geri dönün
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Masaya geri dönün
22:56
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
22:38
Hakan Safi’den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler
Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 02:51:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump'dan Netanyahu'ya İran uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.