Trump, Hazine Bakanı Adayını Açıkladı

Politika

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığının başına Scott Bessent'i aday gösterdi.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, kabine üyelerini açıklamaya devam ediyor. Trump, Hazine Bakanlığına kariyerini finans sektöründe geçiren 62 yaşındaki yatırımcı Scott Bessent'i aday gösterdi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Scott, dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarından ve jeopolitik ve ekonomik stratejistlerinden biri olarak geniş çapta saygı görüyor" ifadelerini kullandı.

Yatırım danışmanlık hizmeti veren Key Square Group'un kurucusu olan Scott Bessent, milyarder yatırımcı George Soros'un finansörlüğünü yapmıştı. - WASHINGTON