Trump: Hürmüz Boğazı'na Yakında Refakat

14.03.2026 05:38
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere çok yakında refakat etmeye başlayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews askeri üssünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'a karşı yürütülen savaşın çok iyi gittiğini söyleyen Trump, "Bugün çok büyük darbeler vurduk. Kontrolümüz çok iyi" dedi. ABD saldırıları sonrasında fiilen kapanan Hürmüz Boğazı'nın durumuna ve yakıt fiyatları konusundaki endişelere de değinen Trump, "Bence bu durum sona erdiğinde, benzin fiyatları da hızla düşecek. Bu bittiği anda benzin, doğalgaz ve enerjiyle ilgili her şeyin fiyatında çok büyük bir düşüş göreceksiniz. Ancak Ortadoğu ve tüm dünyaya yönelik nükleer tehdidi sona erdirmek zorundaydık ve bunu başardık" değerlendirmesinde bulundu

"Çok büyük üstünlük sağladık"

Trump, İran'la ilgili koşulsuz teslimiyet beklentisinin sürdüğünü belirterek, "Bana göre bu, çok basit olarak daha önce kimsenin görmediği bir üstünlük sağladığımız anlamına geliyor. Teslim olduklarını söyleyebilseler de söyleyemeseler de, savaşabilseler de savaşamasalar da, donanmaları, hava kuvvetleri, orduları büyük oranda yok oldu. Radarları yok. Uçaksavar silahları yok. Yani neredeyse her şeyleri gitti. ve bunu (teslimiyet) göreceksiniz. Ama bugün çok çok büyük saldırılar yaptık" şeklinde konuştu.

"Xi ile farklı konuları görüşüyoruz"

Trump, "ABD Deniz Kuvvetleri Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere ne zaman refakat etmeye başlayacak?" sorusuna "Çok yakında" yanıtını verdi. Bir soru üzerine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran savaşı konusunda konuştuğunu belirten Trump, "Onunla birkaç farklı konuyu görüşüyoruz. Sadece bu değil, başka şeyler de" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu ile savaş hedeflerimiz farklı olabilir"

Trump, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ne sıklıkla görüşüyorsunuz? ve savaşı sona erdirme konusunda hedefleriniz aynı mı?" sorusuna, "Sanırım biraz farklı olabilir. Onlar bizden farklı bir ülke" sözleriyle yanıt verdi. Netanyahu'nun da ABD'nin askeri gücü konusunda kendisiyle hemfikir olduğunu kaydeden Trump, "İlk dönemimde ordumuzu yeniden inşa ettim. Bunu yapmaya devam ediyorum. Kötü durumdaydı. Tıpkı sınır güvenliği gibi, tıpkı ülkemizdeki her şey gibi. Hepsi kötü durumdaydı. Ama ilk dönemimde orduyu yeniden inşa ettim. ve bu dönemde onu gerçekten iyilik için, barış için, güvenlik için kullanıyoruz" dedi.

"Planlanan operasyon takviminin ilerisindeyiz"

İran ile savaşın ne zaman sona ereceği yönündeki soruya kesin yanıt vermekten kaçınan Trump, "Gerektiği kadar sürecek" dedi. İran'ın çok kötü durumda olduğunu yineleyen Trump, "İran'ın harika durumda olduğuna dair yalan haberler okuyabilirsiniz, ancak öyle değiller. Tersine, olabilecek en kötü durumdalar. Savaşın ne zaman biteceği konusunda size tarih vermeyeceğim, ancak planlanan operasyon takviminin çok ilerisindeyiz" diye konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Savunma, Enerji, İran

