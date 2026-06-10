Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki Başarılı Operasyonu Duyurdu - Son Dakika
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Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki Başarılı Operasyonu Duyurdu

10.06.2026 21:34
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Trump, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda 200'den fazla gemiyi desteklediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Büyük ABD ordumuza, geçtiğimiz ay Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tankerlerini ve diğer ticari gemileri desteklemek için gizli bir görev yürütmesi talimatını verdim. Bu çabanın sonucunda 200'den fazla ticari gemi Boğaz'dan güvenli şekilde geçiş yaptı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Büyük ABD ordumuza, geçtiğimiz ay Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tankerlerini ve diğer ticari gemileri desteklemek için gizli bir görev yürütmesi talimatını verdim. Bugün, bu çabanın sonucunda 100 milyondan fazla varil petrolün Boğaz'dan geçerek açık pazara ulaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. 200'den fazla ticari gemi Boğaz'dan güvenli şekilde geçiş yaptı" dedi.

Son derece başarılı bir operasyon olduğuna vurgu yapan Donald Trump, "Operasyon, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmesi sayesinde gerçekleşti, İran'ın sayesinde değil. İran'ın ordusu yenilmiş, ekonomisi çökmüş durumdadır. İran için iş bitmiştir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki Başarılı Operasyonu Duyurdu - Son Dakika

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