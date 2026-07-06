Trump\'ın Canavarı Ankara\'da

NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletler(ABD) Başkanı Donald Trump'un makam aracı "canavar" Ankara yollarında görüntülendi.
NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'un The Beast adlı makam aracı "canavar" Ankara yollarında görüntülendi. Görüntüye, polis ekiplerinin araç konvoyuna eşlik ettiği anlar yansıdı. - ANKARA
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