Trump'ın Desteği Düşüşte - Son Dakika
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Trump'ın Desteği Düşüşte

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Ankete göre, Trump'ın onay oranı %33'e gerileyerek en düşük seviyeyi gördü.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters ve Fransa merkezli uluslararası araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen ankette, ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyu desteğinin başkanlık döneminin en düşük seviyesine gerilediği belirtildi. ABD genelinde bin 166 kişinin katılımıyla düzenlenen ankete göre, katılımcıların yalnızca yüzde 33'ü Trump'ın Beyaz Saray'daki performansını onayladığını ifade etti.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters ve Fransa merkezli uluslararası araştırma şirketi Ipsos, ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyu desteğinin başkanlık döneminin en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. Reuters'ın haberinde, Trump'ın onay oranının bu ayın başında tamamlanan anketteki yüzde 35'lik seviyeden daha da gerilediği ve mevcut başkanlık döneminin şimdiye kadarki en düşük seviyesine indiği belirtildi. Söz konusu oranın Trump'ın önceki başkanlık döneminde Aralık 2017'de ulaştığı en düşük seviyeye de eşitlendiği kaydedildi.

"Trump'ın onay seviyesi 33 seviyesinde"

Kurumların ülke genelinden bin 166 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirdiği dört günlük ankete göre, katılımcıların yüzde 33'ü Trump'ın Beyaz Saray'daki performansından memnun olduğunu belirtirken, yüzde 64'ü performansını onaylamadığını ifade etti.

Öte yandan, ABD halkının ezici çoğunluğunun Washington'ın İran'la savaşının uzun süre devam edeceğini düşündüğü aktarıldı. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 80'i, ABD'nin İran'a müdahalesinin "uzun bir süre devam edeceğini" düşündüğünü, yalnızca yüzde 16'sı çatışmaların muhtemelen birkaç hafta içinde sona ereceğini belirtti.

Trump'ın kamuoyu desteğinin ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a saldırılar düzenlemesinin ardından gerilediği belirtildi. Çatışmaların küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki ticareti aksatmasının ardından benzin fiyatlarında büyük bir artışa neden olduğu kaydedildi. Bu durumun ABD'deki haneler üzerinde ekonomik baskı oluşturduğu ve kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Kongre'deki ekseriyetini korumaya çalışan Trump'ın Cumhuriyetçi Parti müttefiklerini zor durumda bıraktığı değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'ın Desteği Düşüşte - Son Dakika

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