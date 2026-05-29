Trump'ın İran Açıklamasına Eleştiri

29.05.2026 19:43
Fars Haber Ajansı, Trump'ın İran müzakere açıklamalarını 'gerçekler ve yalanların karışımı' olarak değerlendirdi.

İran merkezli Fars Haber Ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile süren müzakere sürecine ilişkin son açıklamasını, "gerçekler ve yalanların bir karşımı" olarak nitelendirirken, Trump'ın "sahte bir zafer algısı oluşturmak" amacıyla taslak anlaşmanın bazı unsurlarını çarpıttığını bildirdi.

Adı açıklanmayan bir kaynak, ABD Başkanı'nın söz konusu açıklamasında, "sahte bir zafer" algısı oluşturmak amacıyla taslak anlaşmanın bazı kritik unsurlarını çarpıttığını belirtti.

Kaynaklar özellikle, Trump'ın İran'ın zenginleştirilmiş nükleer materyalinin imha edileceği yönündeki iddiasının temelsiz olduğunu savunurken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir ücret talep etmeden açması gerektiğine ilişkin açıklamasının da taslak anlaşmada yer almadığını kaydetti.

Ayrıca, Trump'ın taslak anlaşmadaki diğer "önemli maddelerden" de söz etmediğine dikkat çekildi. Bunlar arasında ABD'nin İran'a ait milyarlarca dolarlık dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve Lübnan'da tam kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasının da bulunduğu belirtildi.

Trump: "Nihai kararımı vermek için toplantıya katılacağım"

Trump, açıklamasında taraflar arasındaki müzakere sürecinde nihai kararını vermek üzere Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda bir toplantıya katılacağını söylemişti. ABD Başkanı açıklamasında ayrıca, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının ABD tarafından İran ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ile yakın işbirliği doğrultusunda çıkarılacağını ve bu kaynakların imha edileceğini savunmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 20:15:23. #7.12#
