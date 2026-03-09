Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil - Son Dakika
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil

09.03.2026 14:02
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı bölgedeki Kürtlere üstü kapalı bir mesaj gönderdi. Trump, ''Kürtler İran'a saldırı düzenlemek isterse yapsınlar'' sözlerini sarf etti. Bu açıklamaya tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ''Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil. Kürtler, hakları ve hukukları ret ve inkar edildiği için bugüne kadar mücadele ediyorlar'' dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan süreç, karşılıklı savaşa dönüştü. İran, kendisine yapılan saldırılara, komşu ülkelerdeki ABD üslerini bombalayarak karşılık verdi. Orta Doğu'da çıkan savaşın bölgesel bir savaşa dönüşmesinden endişe duyulurken, ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıların altıncı gününde bölgedeki ayrılıkçı Kürtlere açık mesaj gönderdi.

TRUMP, ÜSTÜ KAPALI MESAJ VERDİ

Trump, bugün yapmış olduğu açıklamada, "Kürtler İran'a saldırı düzenlemek isterse yapsınlar. Bunu yapmak isterlerse harika olur" diyerek üstü kapalı talimat verdi.

"ÇATIŞMANIN GÖBEĞİNDE KÜRTLER BULUNUYOR"

Bu sözlerin yankıları sürerken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakırhan, "Hemen yanı başımızda savaşlar, katliamlar ve çatışmalar devam ediyor. Tam da çatışmanın göbeğinde Kürtler bulunuyor, Kürt coğrafyası bulunuyor. Dün Irak'ta çatışma olurken, Kürtler gündemdi. Suriye'de çatışma olurken, Kürtler gündemdi. Bugün İran'da da Kürtler gündemdi. Ama bu sefer Kürtleri yalan yanlış tartışıyorlar. Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil. Kürtler, hakları ve hukukları ret ve inkar edildiği için bugüne kadar mücadele ediyorlar" dedi.

"UYANIK OLMALIYIZ"

Bakırhan, "Bugün sahada bulunan o hegemonik ve emperyal güçler yokken de Kürtler sahadaydı. İran'da günümüze kadar Kürtler dilini, kültürünün ve statüsünün mücadelesini yürütüyordu. Bugün de Kürtler özellikle bu nevruz günlerinde bulunduğumuz bu süreçte kendi ulusal birliklerini sağlayarak, bulundukları her ülkede demokratik hak ve özgürlüklerini almanın mücadelesini yürütüyorlar, yürütecekler. Herkes çok iyi bilsin ki Kirmanşah neyse Hevler odur. Süleymaniye neyse Kamışlı, Kobani odur. Kobani neyse Amed, Kars, Siirt odur. Bizler hiçbir dönem olmadığı kadar uyanık olmalıyız. Orta Doğu'daki gelişmeleri yakinen takip etmeliyiz. Bugün Orta Doğu'da bizim kaderimizin belirlendiği bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte ne masa başlarında kandırılacağız ne de hegemonik ve emperyal güçlerin kalkanı olup, daha sonra bir kenara atılıp unutulacağız. Bu Nevruz'un, Orta Doğu'da yaşayan Kürtlerin barışına, demokrasisine, özgürlüğüne, statüsüne, kavuştuğu bir Nevruz olmasını diliyor" diye konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    yillardir abd sizi kullandi gecen seneye kadar 13 5 Yanıtla
  • fatih karaman fatih karaman:
    kullanıldığını biraz anlamış mı ne 13 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
