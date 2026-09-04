Trump İran'a Kazma Dağı'nda faaliyet olursa vurabileceğini söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin tehditkâr açıklamalarda bulundu. Trump, Kazma Dağı'nda herhangi bir faaliyet tespit edilmesi halinde bölgenin çok yakında vurulabileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Eğer Kazma Dağı'nda herhangi bir faaliyet varsa, burayı çok yakında vurabiliriz" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Trump İran'a Kazma Dağı'nda faaliyet olursa vurabileceğini söyledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?