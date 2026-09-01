Trump: İran\'a Nükleer Silah Kullanma Seçeneğini Eledim

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim. Buna gerek yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da sağlık hizmetlerinin ücretlerinin düşürülmesine ilişkin bir duyuru sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasının sınırlı bir harekat mı yoksa savaşa dönüş mü olacağı yönünde bir soru alan Trump, "Oldukça sınırlı bir harekat. İran, başarısız olmuş bir devlet, enflasyonları yüzde 350 ve para birimleri işlevini yitirmiş durumda. Askerlerine maaş ödeyemiyorlar. Donanmaları ve hava kuvvetleri ortadan kalktı. Gözetleme sistemlerinin neredeyse tamamı imha edildi" dedi.

Trump, "Bu, onları vurmayacağımız manasına gelmiyor. Ne olacak göreceğiz. Ancak Hürmüz Boğazı'nı çok iyi bir duruma getirdik. Çok sayıda gemiyi geçiriyoruz. Bildiğiniz gibi dün gece donanmanın yardımıyla geçiş sağladık. Gecede ortalama 30 gemi geçiriyoruz. Bu çok büyük bir sayı ve çok miktarda petrol taşınıyor. Petrol fiyatlarının aşırı yükselmemiş olmasının nedeni bu" ifadelerini kullandı.

İran'da şu anda yönetimin kimde olduğu şeklinde bir soruya cevabında Trump, "Onlar da bilmiyor. Bence liderlerinin kim olduğunu bilmiyorlar. Radikaller var ancak askeri bakımdan büyük ölçüde etkisiz hale getirildiler. Orduları eskisinin yalnızca küçük bir bölümünden ibaret. Gerçekten kimin lider olduğunu bildiklerini sanmıyorum" dedi.

FED Başkanı Kevin Warsh'ın Cuma günü faiz artırmayı değerlendirebileceği sinyalini verdiğini ve bu konuda kendisiyle konuşup konuşmadığı sorusuna Trump, "Kendisine büyük saygı duyuyorum. Yapılması gerekeni yapacaktır. Ancak faiz oranlarımızın çok yüksek olduğu düşüncesindeyim. Ekonomimiz iyi giderken faizleri yükseltmeleri gerekmiyor. Düşürmeleri gerekir. Çünkü iyi durumda olduğumuzda kredi güvenilirliğimiz artar. Borçlu taraf olarak daha güvenilir olduğunuzda faiz artırılmaz, düşürülür" şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 2028'de başkanlığa aday olmayı değerlendirdiğine ilişkin haberlere yorumu sorulan Trump, "Harika bir iş çıkardığını düşünüyorum ancak bunu konuşmak için çok erken" cevabını verdi.

Venezuela ile petrol anlaşmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamaya ilişkin bir soruya cevabında Trump, "Dünyanın en güçlü ve en zengin şirketleri Venezuela'ya giriyor. Daha önce muazzam bir değer atıl durumda bekliyordu. Şimdi, o petrolü çıkaracağız. Petrolün tamamı işlenmek üzere ABD'ye gelecek. Tesislerimiz ve rafinelerimiz, Venezuela'nın ağır petrolünü işlemek üzere tasarlandı. Ağır petrol, kötü bir şey değil. Örneğin asfalt ve yol yapımı için kullanılır. Daha önce hiç kimsenin duymadığı türden bir anlaşma yaptık. Belki de tarihin en büyük anlaşmasıdır. Şimdiden savaşın maliyetini kat kat çıkardık" dedi.

Venezuela ile varılan petrol anlaşmasının Amerikan halkının yaşamları üzerinde muazzam bir etkisi olacağını da söyleyen Trump, İran savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının düşeceğini açıkladı.

İran ile savaşın bir mecburiyet nedeniyle yapıldığını söyleyen Trump, "Yapmak zorundaydım. Yapmasaydım, şehirlerimize saldıracak, İsrail'i ve Orta Doğu'yu yok edeceklerdi. Eğilimleri buydu." dedi.

Venezuela ile anlaşma sonrasında petrolün piyasaya ulaşmasının ne kadar süreceği sorusuna Trump, "Zaman alabilir ama hızlı ilerleyecek. Böyle bir şeyin asla olmayacağını söylüyorlardı. Rusya ve Çin oradaydı. Artık yoklar. Orada kim var biliyor musunuz? ABD" dedi.

Trump, "Petrol mümkün olan en hızlı biçimde çıkarılacak. Bu petrolün bir bölümüyle stratejik rezervleri doldurmak istiyorum. Bunu çok hızlı yapacağız" ifadelerini kullandı.

İran'a karşı nükleer silah kullanma ihtimalinin elenip elenmediği sorusuna Trump, "Normalde bunu asla söylemezdim ama cevap evet. İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim. Buna gerek yok. Aslında bu çok saçma bir soru. Askeri bakımdan tamamen mağlup edilmiş durumdalar. Onları yendikten sonra bir de nükleer silah mı kullanalım" dedi.