Trump, İran'a Operasyon Seçeneğini Açık Bıraktı
Trump, İran'a Operasyon Seçeneğini Açık Bıraktı

02.03.2026 23:35
Trump, İran'a kara harekatı seçeneğini göz ardı etmediğini belirtti ve liderlerin ortadan kaldırılacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, gerektiği takdirde İran'a kara harekatı seçeneğini göz ardı etmediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına İran'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İran'a operasyon sürecinde birçok farklı yayın kuruluşuna konuşan Trump, Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) olarak isimlendirilen harekatın İran'ın lider kadrosundan birçok ismin öldürülmesinin ardından takvimin çok ilerisinde olduğu yönündeki açıklamasını bir kez daha yineledi. Operasyonun oldukça hızlı ilerleyeceğini vurgulayan Trump, "Liderlerin saf dışı bırakılmaları açısından takvimin çok ilerisindeyiz. 49 kişi öldürüldü. Biz bunun en az dört hafta süreceğini düşünmüştük ama bir günde yaptık" dedi.

"Kara birlikleri konusunda bir korkum yok"

Gerektiği takdirde İran'a kara harekatı seçeneğini göz ardı etmeyeceğini de belirten Trump, "Kara birlikleri konusunda bir korkum yok. Daha önce her başkanın yaptığı gibi 'Kara birlikleri olmayacak' demiyorum. Ben bunu söylemiyorum. Ben bunun yerine, 'Muhtemelen gerek olmayacak' diyorum ya da 'eğer gerekirse' ifadesine başvuruyorum" dedi.

"Ortadan kaldırırız"

İran'ın saldırılara karşılık olarak ABD'ye terör yoluyla misillemede bulunmasından endişe etmediğini de söyleyen Trump, "Ortadan kaldırırız. Ne olursa olsun. Diğer her şey gibi ortadan kaldırırız" ifadelerini kullandı.

Trump, saldırı kararını Cenevre'deki müzakerenin ardından almış

Trump, İsrail ile koordine içerisinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin nihai kararı geçtiğimiz hafta perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan müzakerelerin ardından aldığını söyledi. Trump, "Çok ciddi müzakereler yürüttük. Masadaydılar fakat sonra geri adım attılar. Sürekli geri adım atıyorlardı" dedi.

Böyle bir tutum karşısında anlaşma yapmanın mümkün olmadığını savunan Trump, "Çünkü nihayetinde anlaşma yapıldıktan sonra da geri adım atarlar. Genelde yaptıkları şey bu" dedi.

Trump, kararı etkileyen sebeplerden birinin de İran'ın "tamamen farklı bir yerde" nükleer faaliyetler üzerinde gizli bir şekilde yeniden çalışmaya başladığına dair istihbarat almaları olduğunu söyledi. Trump, "Tamamen farklı bir yerde olduklarını tespit ettik. Çünkü etkisiz hale getirdiğimiz sahalar yok edilmişti. Onları kullanmaya çalıştılar ama daha önce söylediğim üzere tamamen ortadan kaldırılmışlardı. Bunun üzerine zenginleştirme yoluyla nükleer silah yapmak için tamamen farklı bir bölgede, tamamen farklı bir yerde çalıştıklarını gördük. Yani artık zamanı gelmişti" ifadelerini kullandı. Trump, "Ben de haydi başlayalım dedim" dedi.

Doğru olanı yaptığını düşündüğünü ve Amerikalıların çoğunluğunun da kendisini desteklediğini söyleyen Trump, "çıldırmış insanların" nükleer silah elde etmesine izin vermenin bölgesel bir çatışmadan daha kötü olacağını savundu. Trump, "Doğru olanı yapmak zorundayım. Bunun çok daha önce yapılmış olması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

İran'a saldırı kararının İran'ın onlarca yıla uzanan saldırgan eylemlerine dayandığını söyleyen Trump, Hizbullah tarafından 1983'de gerçekleştirilen ve 241 ABD askerinin öldüğü Beyrut kışla bombalaması ve ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nin basılmasının ardından yaşanan 1979-1981 rehine krizi gibi olaylara dikkat çekti. Trump, "47 yıldır çirkin oyunlar oynuyorlardı" dedi. - WASHINGTON

