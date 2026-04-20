Trump İran Anlaşmasını Geliştirecek - Son Dakika
Trump İran Anlaşmasını Geliştirecek

Trump İran Anlaşmasını Geliştirecek
20.04.2026 21:38
Trump, İran ile daha iyi bir nükleer anlaşma yapacaklarını açıkladı ve eski anlaşmayı eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 2015 yılında yapılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) daha iyi bir anlaşma yapacaklarını belirterek, "İran'la yapmakta olduğumuz anlaşma, yaygın olarak 'İran Nükleer Anlaşması' olarak bilinen JCPOA'dan çok daha iyi olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılacak muhtemel anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, İran ile 2015 yılında yapılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) daha iyi bir anlaşma yapacaklarını belirterek, "İran'la yapmakta olduğumuz anlaşma, yaygın olarak 'İran Nükleer Anlaşması' olarak bilinen JCPOA'dan çok daha iyi olacak. Bu anlaşma, Barack Obama ve uykucu Joe Biden tarafından imzalandı ve ülkemizin güvenliğiyle ilgili yapılmış en kötü anlaşmalardan biriydi. Bu, nükleer silaha giden garanti bir yoldu; üzerinde çalıştığımız anlaşmayla bu olmayacak ve olamaz" dedi.

Önceki yönetimlerin İran'a 1,7 milyar dolar gönderdiğini ifade eden Trump, "İran yönetimi, bu parayı dilediği gibi harcadı. Washington DC, Virginia ve Maryland'deki bankalardaki tüm nakit boşaltıldı. Bankacılar bunun gibi bir şey daha önce görmediklerini söyledi. Ayrıca İran'a yüz milyarlarca dolar ödendi. Eğer o anlaşmayı sonlandırmasaydım, nükleer silahlar İsrail'de ve Orta Doğu'nun her yerinde, hatta değerli ABD askeri üslerimizde kullanılmış olacaktı" dedi.

"Bu, yıllar süren utanç ve aşağılanmanın aksine dünyanın gurur duyacağı bir şey olacak"

Basını hedef alan Trump, JCPOA hakkında bazı basın kuruluşlarının yalan haberler yaptığını belirterek, "Trump döneminde bir anlaşma yapılırsa, bu yalnızca İsrail ve Orta Doğu için değil, Avrupa, Amerika ve dünyanın tamamı için barış, güvenlik ve emniyeti garanti altına alacak. Bu, beceriksiz ve korkak liderlik nedeniyle katlanmak zorunda kaldığımız yıllar süren utanç ve aşağılanmanın aksine dünyanın gurur duyacağı bir şey olacak" dedi.

Demokratları hedef alan Trump, "Demokratlar, İran konusunda bulunduğumuz son derece güçlü konumu zayıflatmak için ellerinden geleni yapıyor" dedi.

Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı ve Irak Savaşı'nın yıllarca sürdüğünü hatırlatan Trump, "İran'ı 6 haftada yeneceğimi vaat ettiğimi söylemeyi seviyorlar. Oysa askeri açıdan bu çok daha hızlı gerçekleşti, ancak ABD'yi olabileceğinden daha kötü bir anlaşma yapmaya zorlamalarına izin vermeyeceğim. Sahte habercilerin benim anlaşma yapmak için baskı altında olduğumu yazdığını okuyorum. Bu doğru değil, baskı altında değilim. Üstelik her şey hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Zaman benim düşmanım değil. Tek önemli olan, diğer başkanların cesaret ve öngörüden yoksun olmaları nedeniyle çözüme kavuşturmadığı İran meselesini 47 yıl sonra nihayet çözüme kavuşturmak. Bu işin içindeyiz ve doğru şekilde tamamlanacak" dedi.

"Hain, zayıf ve zavallı Demokratlar"

Kendisinin yıllarca İran'ın tehlikeli olduğunu ve bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini söylediğine dikkat çeken Trump, "Şimdi ordumuzun ve Trump yönetiminin başarılarını küçümseyen hain, zayıf ve zavallı Demokratların buna engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bu operasyon, Venezuela ölçeğinde mükemmel biçimde icra ediliyor, sadece daha büyük ve karmaşık. Sonuç aynı olacak. Birinci dönemimde ülkemizin gördüğü en büyük orduyu kurdum, Uzay Kuvvetleri'ni de buna dahil ettim. İkinci dönemimde ise bu orduyu, diğerlerinin bize bıraktığı sorunları çözmek için yerinde ve doğru bir şekilde kullanıyorum" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump İran Anlaşmasını Geliştirecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump İran Anlaşmasını Geliştirecek - Son Dakika
