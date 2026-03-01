Trump: İran Donanması'na 9 gemi batırdık

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun İran Donanması'na ait 9 gemiyi batırdığını belirterek, "Başka bir saldırıda donanma karargahlarını büyük ölçüde imha ettik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik devam eden saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Trump, ABD ordusunun İran Donanması'na ait 9 gemiyi batırdığını belirterek, "Bunların bazıları nispeten büyük ve önemli gemilerdi. Geri kalanlarını da takip ediyoruz. Onlar da yakında denizin dibini boylayacaklar. Başka bir saldırıda donanma karargahlarını büyük ölçüde imha ettik. Bunun dışında donanmaları çok iyi durumda" dedi. - WASHINGTON