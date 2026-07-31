Trump: İran'ı Ağır Vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile çatışmalara ilişkin, "Onları çok ağır şekilde vuracağız. Bir noktada, 'artık dayanamıyoruz' diyecekler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki Camp David başkanlık konutunda basına açık kabine toplantısı gerçekleştirdi. Kabine toplantısı sırasında İspanya'da yaşananlara değinen Trump, "Dün İspanya'daki felaketi gördüm. Yüz binlerce insanın bir ülkeyi istila etmesine benziyordu. Cumhuriyetçiler seçilmezse, aynı şey bizim de başımıza gelecek. Hatta daha da kötüsü olacak. Çok daha büyük olacak. Çünkü buraya girmek çok daha kolay. Biz görevde olmazsak, ülkemiz İspanya'daki olayları küçük gösterecek ölçüde istila edilir" dedi.

ABD ordusunu yeniden inşa ettiklerini ve ordunun eriştiği gücü İran'da kullandıklarını söyleyen Trump, "Yanlış haberler okumuş olabilirsiniz ancak İran'ın durumu çok kötü. Gerçekten çok kötü durumdalar ve zorlanıyorlar. Son derece dürüstlükten uzak davrandılar. Donanmaları yok, tamamen imha edildi. Hava kuvvetleri ortadan kaldırıldı. Uçakları kalmadı. Füzelerinin büyük bölümü yok edildi. Ellerinde hala biraz var. Ancak 4 veya 5 ay öncesine göre çok daha az füzeleri bulunuyor. Üretim kapasiteleri neredeyse tamamen ortadan kalktı. İnsansız hava aracı kapasiteleri de neredeyse yok edildi. Ellerinde halen bir miktar kapasite var ancak yakında o da kalmayacak" dedi.

"Sadece kazanmak istiyoruz"

Bir basın mensubunun ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden canlandırılması ihtimaline ilişkin sorusu üzerine Trump, "Yalnızca kazanmak istiyoruz. Gerçekten sadece kazanmak istiyoruz. Çok iyi ilerliyoruz" cevabını verdi.

Trump, "Mesele çok basit, nükleer silaha sahip olamazlar. İran'ın nükleer silahı olmayacak ve olamaz. Nükleer silaha sahip olsalardı Orta Doğu şimdiye kadar yerle bir edilmiş olurdu" dedi.

İran ile savaşta önümüzdeki süreçte beklentilerinin ne olduğu yönünde bir soruya Trump, "Onları çok ağır şekilde vuracağız. Bir noktada, 'Artık dayanamıyoruz' diyecekler" cevabını verdi.

"Gazze anlaşması Orta Doğu açısından büyük bir adım"

İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin anlaşma konusunda İsrail'in bu anlaşmaya uyacağı konusunda bir güvence alıp almadığı yönünde bir soruya cevabında Trump, "İsrail ile bir mutabakatımız var. İsrail bundan çok memnun ve bize yardımcı oldu. Bu konuda çok iyi davrandılar. Çoğu kişi böyle bir anlaşmanın gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu söylüyordu" dedi.

Süreçte iniş çıkışlar olabileceğini söyleyen Trump, "Ancak bu büyük bir adım. Hamas'ın silahsızlandırılmasının mümkün olacağını hiç kimse düşünmüyordu. Bu aynı zamanda İran konusunda ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor. Dört veya beş ay önce böyle bir anlaşma imkansız olurdu. Dolayısıyla bu, Orta Doğu açısından büyük bir adım. İnsanlar bundan çok etkilendi ve şaşırdı" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki barış planı yol haritası çerçevesinde Hamas silah bırakırlen silahları yeni yönetimin mi yoksa Barış Kurulu'nun mu teslim alacağı sorusuna Trump, "Süreç, kurul tarafından yönetilecek. Barış Kurulu olağanüstü bir oluşum oldu ve son derece yetkin kişiler tarafından yönetiliyor" cevabını verdi.

"İran ile çatışmalar biraz sürecek"

ABD ile İran arasındaki çatışmaların İran'ın karşılık verme kapasitesi tamamen sona erene kadar devam mı edeceği yönündeki bir soruya Trump, "Biraz sürer. Giderek zayıflayacaklar. Belki şimdi biraz güçlenebilirler ancak sonra yeniden zayıflayacak ve etkileri tükenip gidecek" cevabını verdi.

İran ile görüşmelerin mevcut durumuna ve görüşmelerde kimlerin yer aldığı sorusuna cevabında Trump, görüşmelere Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner, Başkan Yardımcısı James Davdi Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dahil olduğunu söyledi.

Görüşmelere yetkin isimlerin katıldığını vurgulayan Trump, "Bir anlaşmaya varacaklar" ifadelerini kullandı.

"Sürekli yalan söyledikleri için onlara olan güvenimi kaybediyorum"

İran ile bir anlaşmaya varılabileceğine olan inancı sorulan Trump, "Sürekli yalan söyledikleri için onlara olan güvenimi kaybediyorum. Geçtiğimiz gün beş füze fırlattılar ve biz hepsini düşürdük. O sırada müzakerelerin ortasındaydık. Steve'in (Witkoff) beni arayıp görüşmelerin nasıl gittiğini anlatmasını bekliyordum. Bunun yerine beni (Savunma Bakanı) Pete (Hegseth) aradı. Ürdün'deki üslerimizden birine beş füze fırlattıklarını söyledi" dedi.

"Zelenskiy'e savaşın sona ermesi gerektiğini söyledim"

Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin üretim lisanslarının verilmesi konusunda karar vermeden önce Ukrayna'dan bir beklentisi mi olduğu yönündeki bir soruya cevabında Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Patriot sistemlerinden almak istiyor. Tomahawk füzeleri de istiyor. Bunlardan biri saldırı, diğeri savunma silahı ve ikisi de son derece ölümcül. Ancak bu sistemlerin kullanım veya üretim hakkını birine verdiğinizde Bunlar son derece karmaşık silahlar" dedi.

ABD Başkanı Trump, "Konuyu görüşüyoruz ancak böyle bir teknolojiyi başkasına vermek zor bir karar. Öyle olacağını sanmıyorum fakat teknoloji verdiğiniz kişiler bir gün size karşı dönebilir. Böyle bir ihtimal var. Geçmişte savaşlarda bunun birkaç kez yaşandığını gördük. Bu nedenle çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e Patriotlar hakkında ne söylediği ve durumu kendisine açıklayıp açıklamadığı sorusuna Trump, "Evet. Onunla Patriotlar, Tomahawklar ve diğer bütün konular hakkında görüştüm. Ayrıca bu savaşı sona erdirmemiz gerektiğini söyledim" cevabını verdi.

Trump, "Ona bu savaşı sona erdirmeleri gerektiğini söyledim. Zelenskiy'nin de (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in de anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Savaşın sona ermesi için hem Zelenskiy hem de Putin'in taviz vermeleri gerektiğini söyleyen Trump, "Bir anlaşma yapılması gerekiyor. Her ay çoğu asker olan 25 bin genç ve güzel insan ölüyor" dedi.