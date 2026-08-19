Trump İran ile Müzakereye Açık - Son Dakika
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Trump İran ile Müzakereye Açık

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Trump, İran ile gelecekte müzakerelere açık olduğunu, nükleer silah sahibi olmamaları gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelere geri dönülmesi ihtimaline ilişkin olarak, "Belki bir noktada onlarla konuşuruz. Şu anda durumun çok iyi olduğunu düşünüyorum ama yine de belki bir aşamada görüşebiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde yapımı süren helikopter pistini basın mensuplarına tanıttı. Trump, etkinlik sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile mektuplaşmalarının söz konusu olup olmadığı sorusuna Trump, "Bunu size söyleyemem" dedi.

Kuzey Kore lideri ile görüşme ihtimaline ilişkin bir soru alan Trump, "Kendisiyle iyi anlaşıyorum. Onunla iyi anlaşıyor olmak kötü bir şey değil" dedi.

Kuzey Kore'nin son derece güçlü 57 nükleer silaha sahip olduğunu da ifade eden Trump, "Bunun olmasına asla izin verilmemesi gerekirdi. O dönemde başkan olsaydım buna izin vermezdim. Ama artık bu silahlara sahipler. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremem" dedi.

Trump, "Kim Jong-un'u çok iyi tanıyorum ve kendisi bir sorun çıkaracak değil. Akıllı bir başkanımız olduğu sürece sorun çıkmaz. Ama aptal bir başkanımız olursa muhtemelen işler pek iyi gitmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilerleyen döneminde Kuzey Kore lideri ile görüşmeyi bekleyip beklemediği sorusuna Trump, "Evet, görüşeceğim" dedi.

"Geçiş üzerinde tam bir denetime sahibiz"

İran'a ilişkin güncel bir gelişme olup olmadığı sorusuna Trump, "Dün gece boğazdan çok sayıda gemi geçti. Geçiş üzerinde tam bir denetime sahibiz. Arada bir insansız hava aracı saldırılarının oluşturduğu rahatsızlık dışında durum kontrol altında. Herkes geçilemeyeceğini söylüyor ama geçişler sürüyor. Son birkaç haftada büyük miktarda petrol geldi. Gerçekten çok fazla petrol. Kusursuz olmayacak ama çok miktarda petrol geliyor" dedi.

Trump, "Petrolün varil fiyatının herkesin söylediği gibi 300 dolara çıkmamasının nedenlerinden biri de bu. Şu anda 83, 84 veya 85 dolar civarında. Bu iş sona erdiğinde çok daha düşük olacak. Çünkü oldukça bol miktarda petrolümüz var. Fiyatın 300 veya 350 dolara çıkmamasının nedenlerinden biri de bol miktarda petrolün geliyor olması" dedi.

Alıcıların alternatifler de bulduğunu ve Texas, Alaska ve Louisiana üzerinden petrol aldıklarını ifade eden Trump, "İnsanlar petrol almak için ABD'ye geliyor. Bana, 'Bunu söylemeseniz daha iyi, insanlar yanlış anlayabilir' diyorlar ama gerçek bu. Petrol almak için Texas, Louisiana ve Alaska'ya geliyorlar" dedi.

Trump, İran ile müzakerelere ilişkin bir soru üzerine, "Belki bir noktada onlarla konuşuruz. Şu anda durumun çok iyi olduğunu düşünüyorum ama yine de belki bir aşamada görüşebiliriz. Mesele çok basit. Nükleer silahlardan tamamen vazgeçmeleri gerekiyor. Nükleer silah sahibi olmamaları gerekiyor. İran nükleer silaha sahip olamaz" dedi.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump İran ile Müzakereye Açık - Son Dakika

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