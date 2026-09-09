Trump: İran'la müzakere düşünmüyoruz; savaş seçimlerden sonra bitecek
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere düşünmediklerini ancak bir müzakere gerçekleşebileceğini söyledi. Trump, savaşın seçimlerden hemen sonra sona ereceğini de belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile müzakere düşünmüyoruz. Bir müzakere gerçekleşebilir, ancak bu bizim gündemimizde olan bir konu değil. Bu savaş, seçimlerimizden hemen sonra sona erecek" dedi.
Kaynak: İHA
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