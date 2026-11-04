Trump, İran savaşının ara seçim yenilgisine değdiğini nükleer gerekçeyle savundu

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının Cumhuriyetçilerin ABD ara seçimlerindeki mağlubiyetine değip değmediğine ilişkin soruya cevabında, "Evet, buna değerdi. Petrolün daha da artacağı düşüncüsüyle hareket ediyordum. Seçiminiz olmuyor, bir şey yapmanız gerekiyor. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremezsiniz" dedi.