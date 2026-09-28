Trump, İran savaşının hızlı kazanılacağını savundu, arabulucu temasını doğruladı - Son Dakika
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Trump, İran savaşının hızlı kazanılacağını savundu, arabulucu temasını doğruladı

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ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşını yakın zamanda kazanacağını savunarak "çok hızlı olacak" dedi. Trump, ABD'li yetkililerin savaşın sonlandırılmasına yönelik başlıkları görüşmek üzere arabulucu ülkelerle bir araya geldiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran savaşını yakın zamanda kazacağını savunarak, "Bana kalırsa öyle ya da böyle kazanacağız. Çok hızlı olacak" dedi. ABD'li yetkililer ise, İran savaşının sonlandırılmasına yönelik başlıkları görüşmek üzere arabulucu ülkelerin yetkilileriyle bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte İran ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Trump, basın mensuplarının ABD'li yetkililerin İran savaşının sonlandırılmasına yönelik başlıkları görüşmek üzere arabulucu ülkelerden yetkililerle bir araya gelip gelmediğine ilişkin sorusuna olumlu yönde cevap verdi. Trump ayrıca, ABD'nin yakın zamanda İran savaşını kazanacağını savunarak, "Bana kalırsa öyle ya da böyle kazanacağız. Çok hızlı olacak" ifadelerini kullandı.

İran savaşının sonlanmasının ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini söyleyen Trump, "Savaş biter bitmez neler olacağını göreceksiniz, enflasyon tamamen ortadan kalkacak" dedi.

ABD Başkanı, "Eğer bir kargaşa görmek istiyorsanız, bir şehri nükleer silahla yerle bir etmelerine izin verin. Sadece İsrail'den ve Orta Doğu'nun büyük bölümünden bahsetmiyorum, bunun sorun olmadığını düşünen tüm kişiler için söylüyorum: Bırakın bize nükleer silahla saldırsınlar" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'la temaslarına ilişkin, "Onlarla muhatap oluyorum ve çılgınlar. Hiç şüphe yok. Çok çılgın insanlar ve bunu onlara her zaman söylüyorum" dedi.

"Kanada bizimle anlaşma yapmak istiyor"

ABD Başkanı, Kanada ile ABD arasında devam eden ticaret krizine de değindi. "Kanada bizimle bir anlaşma yapmak istiyor. Sürekli bizi arıyorlar" ifadelerini kullanan Trump, "Bence olacak olan şu, gelecek üç ya da dört hafta içinde bize gelecekler ve 'Bütün gümrük tarifelerini kaldıracağız' diyecekler. Her şeyi kazanacağız. Şu an Ontario Gölü'nün adı bile Amerika Gölü. Bize gelecekler ve 'Efendim özür dileriz' diyecekler" dedi.

İngiltere'de ABD tarafından kullanılan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Hava Üssü'ne yönelik saldırı planladıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan ve bugün kefaletle serbest bırakılan 5 şüpheliye de değinen Trump, yetkililerin kararı karşısında hayrete düştüğünü söyledi. Trump, "Ben olsam onları serbest bırakmazdım. Bizimle çok yakın iş birliği yürüttüler. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz. Onları serbest bırakmazdık" dedi.

ABD Başkanı, saldırı hazırlığı iddialarının arkasında İran veya başka birilerinin olup olmadığına ilişkin soruya cevap vermekten kaçınırken, konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğunu öne sürdü. Trump, "Cevabı biliyorum, çok detaylı bilgi verebilirim ama söylemeyi tercih etmem. Ben onları serbest bırakmazdım "dedi.

Kaynak: İHA
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