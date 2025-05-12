Trump, İstanbul Zirvesine Katılabileceğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması halinde kendisinin de görüşmeye şahsen katılabileceğini açıkladı. - WASHINGTON