ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen ham petrol gibi enerji ürünlerine yüzde 10 diğer ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirmesinin ardından Kanada'yı bir kez daha yeni gümrük vergileri konusunda tehdit etti.
Trump, "Lütfen Kanada Valisi Trudeau'ya ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemizin de derhal aynı miktarda artacağını açıklayın" dedi.
ABD'nin yeni gümrük vergilerinin ardından yaptığı açıklamada Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'den ithal edilen 21 milyar dolar değerindeki mallara derhal, 106 milyar dolar değerindeki mallara ise 21 gün içinde yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını belirtmiş, Trump'ın gümrük vergisi kararını, "Çok aptalca bir şey" olarak nitelendirmişti.
ABD Başkanı, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti. Tarifelerin 4 Şubat'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da misilleme olarak ülkesinin 4 Mart tarihinden itibaren ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.
Son Dakika › Politika › Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi - Son Dakika
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