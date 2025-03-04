Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yı ABD'ye gümrük vergileri konusunda misilleme yapması halinde yeni gümrük vergileri getirmekle tehdit etti. Trump, "Lütfen Kanada Valisi Trudeau'ya ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemizin de derhal aynı miktarda artacağını açıklayın" dedi.

04.03.2025 22:49
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen ham petrol gibi enerji ürünlerine yüzde 10 diğer ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirmesinin ardından Kanada'yı bir kez daha yeni gümrük vergileri konusunda tehdit etti.

Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi

"LÜTFEN KANADA VALİSİ TRUDEAU'YA AÇIKLAYIN"

Trump, "Lütfen Kanada Valisi Trudeau'ya ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemizin de derhal aynı miktarda artacağını açıklayın" dedi.

TRUDEAU "ÇOK APTALCA BİR ŞEY" DEMİŞTİ

ABD'nin yeni gümrük vergilerinin ardından yaptığı açıklamada Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'den ithal edilen 21 milyar dolar değerindeki mallara derhal, 106 milyar dolar değerindeki mallara ise 21 gün içinde yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını belirtmiş, Trump'ın gümrük vergisi kararını, "Çok aptalca bir şey" olarak nitelendirmişti.

Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi

ABD VE KANADA ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞI

ABD Başkanı, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti. Tarifelerin 4 Şubat'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da misilleme olarak ülkesinin 4 Mart tarihinden itibaren ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Trump\'tan Kanada\'ya yeni gümrük vergisi tehdidi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sefa Satir:
    resmen şantajla ülke yönetiyor. Ukrayna'dan değerli madenleri istedi alamadı adamı tokatladı şimdi Ukrayna özür dileyip köpek gibi pişman resmen. Kanada yı alacam benim orası eyalet yapacam diyor karsılık verince gümrük vergisi koyuyor. Gazze'yi tatil kenti yapacam diyor karsı çıkana İsrail e daha çok yardım edip ateşkese bozdurmakla tehdit ediyor. bunlar gizli saklı yapılıyordu eskiden ama bu deli acık acık kameralar önünde tehdit edip şantaj yapıyor ve kimse de karsı koyamıyor. geçen döneminde rahip olayındaki gibi 23 0 Yanıtla
  • uğur aksakallı:
    3. dünya savaşını çıkaracak bir tip varsa bu dünyada oda trumptur net. 2 1 Yanıtla
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