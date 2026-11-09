Trump, Katar Başbakanı ile Beyaz Saray'da görüştü, kaynaklara göre İran ele alındı

Trump, Katar Başbakanı ile Beyaz Saray'da görüştü, kaynaklara göre İran ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüştü. Adı açıklanmayan kaynaklara göre yaklaşık 45 dakika süren görüşmede İran ile yürütülen müzakereler ele alındı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Beyaz Saray'da bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüştü. Adı açıklanmayan kaynaklar, görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğünü ve İran ile yürütülen müzakerelere odaklandığını aktardı.
Kaynak: İHA
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