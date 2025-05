Trump, Katar ile 42 Milyar Dolar Anlaşma İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Dün Katar'ın THAAD füze savunma sistemi, Pegasus ikmal uçakları, Desert Viper'lar, Amfibi Muharebe Araçları, MQ-9B ve Sky Guardian insansız hava araçları da dahil olmak üzere 42 milyar dolar değerinde en iyi Amerikan askeri ekipmanını satın alması için bir anlaşma imzaladık. Katar da önümüzdeki yıllarda bu devasa üssünü (El Udeyd Hava Üssü) geliştirmek için 10 milyar dolar yatırım yapacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın başkenti Doha'nın yaklaşık 30 kilometre güneybatısında bulanan ve ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan El Udeyd Hava Üssü'nde ABD askerleriyle bir araya geldi. Trump, hitabından önce "Tanrı ABD'yi Korusun" şarkısına eşlik ederek dans etti. Trump konuşmasında, "Siz şüphesiz dünya tarihinin en büyük savaş gücüsünüz. Başkomutanınız olarak ABD ordusunun yakında her zamankinden daha büyük, daha iyi, daha güçlü ve daha kudretli olacağını söylemek için buradayım. Körfez'e yapılan hiçbir ziyaret, ABD'yi güvende, güçlü ve özgür kılan insanları, ABD Kara, Hava, Deniz ve Uzay Kuvvetleri'nin vatanseverlerini selamlamadan tamamlanmış sayılmaz. Hepiniz medeniyet düşmanlarına karşı verilen mücadelede bir mızrağın ucusunuz" ifadelerini kullandı. Trump, "Başkan olarak önceliğim çatışmaları başlatmak değil, sona erdirmektir. Ancak ABD'yi savunmak gerekirse Amerikan gücünü kullanmaktan asla çekinmem. Tehdit edildiğimizde ABD ordusu düşmanlarımıza hiç düşünmeden cevap verecektir. Ezici bir güce ve yıkıcı bir kuvvete sahibiz" dedi. Trump, "Ordumuzun gerçek gücü savaş uçaklarından gelmiyor. İnsanlarımızdan geliyor. Bu yüzden 2026 bütçem her biriniz için genel maaş artışları içeriyor. Başkomutan olarak size olan görevimi her zaman yerine getireceğim" şeklinde konuştu. Eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı "Zafer Günü" etkinlilerine değinen Trump, "Rusya kutluyordu. Fransa kutluyordu. Herkes kutluyordu ama biz kutlamadık. Savaşı kazanan bizdik. Savaşı kazanmak için Fransa'dan daha fazla şey yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"2028 seçimlerine girmeyi düşüneceğim"

İkinci başkanlık dönemini geçiren Trump, 2020 seçimlerinde hile yapıldığına dair iddialarını tekrarladı ve birçok kişinin kendisinden 2028'de yeniden başkanlık yarışına girmesini istediğini söyledi. Trump, "Üç seçim kazandık. Bazıları dördüncüyü yapmamızı istiyor. Bilmiyorum. Bunu düşünmem gerek" dedi.

"Hindistan- Pakistan sorununun çözümüne yardımcı oldum"

Hindistan-Pakistan arasındaki krizin çözülmesine yardımcı olduğunu belirten Trump, "Bunu ben yaptım diyemem ama geçtiğimiz hafta Hindistan ve Pakistan arasındaki iki tarafın giderek daha düşmanca tavır takındığı sorunun çözümüne yardımcı olduğumdan eminim. Sanırım bu sorun çözüldü" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Washington'un her iki tarafla diyaloğu sürdürdüğünü vurgulayan Trump, "Savaş yerine onlarla ticaret hakkında konuştuk. Açıkçası bin yıldır kavga ediyorlar. Bunu halledebilirim, her şeyi halledebilirim" dedi.

"Katar'ın en iyi Amerikan askeri ekipmanını satın alması için 42 milyar dolarlık anlaşma imzaladık"

Trump, Katar'ın El Udeyd Hava Üssü'ne önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolar yatırım yapacağını, ayrıca Katar'a dün imzalanan anlaşmalarla 42 milyar dolarlık askeri satış yapacaklarını belirtti. Trump, "Dün Katar'ın THAAD füze savunma sistemi, Pegasus ikmal uçakları, Desert Viper'lar, Amfibi Muharebe Araçları, MQ-9B ve Sky Guardian insansız hava araçları da dahil olmak üzere 42 milyar dolar değerinde en iyi Amerikan askeri ekipmanını satın alması için bir anlaşma imzaladık. Katar, önümüzdeki yıllarda bu devasa üssü geliştirmek için 10 milyar dolar yatırım yapacak" dedi.

" Gazze'yi özgürlük bölgesi haline getirelim"

Trump, askerlerle bir araya gelmeden önce iş dünyasının temsilcileriyle buluştuğu görüşmede ise, "Gazze için çok çalışıyoruz. Gazze bir ölüm ve yıkım bölgesi oldu. Gazze için çok iyi olduğunu düşündüğüm konseptlerim var. Orayı bir özgürlük bölgesi haline getirin, ABD'nin de müdahil olmasına izin verin ve orayı sadece bir özgürlük bölgesi haline getirin. ABD'nin bunu (Gazze'yi) sahiplenmesinden, almasından ve özgürlük bölgesi yapmasından gurur duyarım. Gazze sorununu asla çözmediler. Ayakta duran neredeyse hiçbir bina yok, hiçbir bina yok. İnsanlar çöken binaların enkazları altında yaşıyor, bu kabul edilemez. Bunun bir özgürlük bölgesi olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"F-55 ve F-22 Super üreteceğiz"

F-35 savaş uçağını modernize etmeyi planladıklarını belirten Trump, "F-35'in geliştirilmiş bir versiyonunu yapmayı düşünüyoruz. Sanırım buna F-55 adını vereceğiz" dedi. Trump, yeni savaş uçağının iki motora sahip olacağını söyledi. Trump, "Dünyanın en güzel savaş uçağının F-22 olduğunu düşünüyorum ama biz bir F-22 Super yapacağız ve bu F-22 savaş uçağının çok modern bir versiyonu olacak" dedi. - DOHA