Trump, Musk'a Destek İçin Tesla Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'a desteğini göstermek amacıyla yeni Tesla marka araç aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Tesla CEO'su Elon Musk'a bayilerinin önünde protesto edilmesinin ardından destek geldi. Trump, Musk'a desteğini göstermek amacıyla Tesla aldı. Beyaz Saray önüne getirilen 5 Tesla araçla poz veren Trump ve Elon Musk, kırmızı bir Tesla "Model S" aracına bindi. Sürücü koltuğuna oturan Trump, "Bu harika" ifadesini kullandı. Trump, araba kullanmasına izin verilmediğini ancak yaklaşık 80 bin dolara satılan aracı personelin kullanabilmesi için Beyaz Saray'da bırakacağını ve Musk'tan indirim istemediğini söyledi. Trump ayrıca, Tesla bayilerine yönelik şiddetin "iç terörizm" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçları olacağını vurgulayarak, "Harika bir Amerikan şirketine zarar veriyorlar" dedi.

Trump, hamlesinin Tesla'nın hisselerine fayda sağlayıp sağlamayacağı sorusuna ise, "Umarım sağlar" cevabını verdi.

Musk'a yönelik tepkiler

ABD'de kamu kurumlarının işten çıkarmalar yapmak ve işe alımları sınırlamak üzere kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk, federal personel sayısında yapılan kesintilerdeki rolü nedeniyle kurucusu ve CEO'su olduğu Tesla bayilerinin önünde protesto edilmişti. Geçtiğimiz hafta Oregon eyaletine bağlı Portland şehrindeki Tesla elektrikli araç bayisinin önünde yaklaşık 350 gösterici protesto düzenlemişti. New York şehrindeki bir Tesla mağazasının önünde de protesto gerçekleştirilirken, 9 kişi gözaltına alınmıştı. Ayrıca Tesla araçlarına ve bayilerine yönelik şiddet olayları da medyaya yansımıştı.

Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Musk'a destek için "yepyeni bir Tesla" satın alacağını duyurmuştu. - WASHINGTON