Trump: Putin ile Ukrayna\'da İlerleme Kaydedemedik

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna barışı konusunda 'hiçbir ilerleme' kaydedemediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa eyaletine yaptığı ziyaretin ardından uçağına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, bir soru üzerine, Putin ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili, "Oldukça uzun bir görüşmeydi. İran da dahil olmak üzere birçok şey hakkında konuştuk ve ayrıca bildiğiniz gibi Ukrayna ile olan savaş hakkında da konuştuk. Bundan memnun değilim. Bugün onunla hiçbir ilerleme kaydedemedim" ifadelerini kullandı.

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya çok fazla silah gönderdiğini belirterek, ABD'nin güvenliği için de yeterli silah ayrıldığından emin olunması gereğini kaydetti. Trump, "Ukrayna'ya silah veriyoruz. Onlara yardım etmek için onlarla birlikte çalışıyoruz" dedi.