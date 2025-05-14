Trump, Putin'in Türkiye görüşmesine katılımını değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'a giderken Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Türkiye'de yapılması planlanan görüşmelere katılıp katılmayacağını bilmediğini söyledi. Trump, "Benim orada olmamı isterdi ve bu bir ihtimal. Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum" dedi. - RİYAD