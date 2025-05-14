ABD Başkanı Donald Trump, Katar'a giderken Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Türkiye'de yapılması planlanan görüşmelere katılıp katılmayacağını bilmediğini söyledi. Trump, "Benim orada olmamı isterdi ve bu bir ihtimal. Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum" dedi. - RİYAD
Son Dakika › Politika › Trump, Putin'in Türkiye görüşmesine katılımını değerlendirdi - Son Dakika
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