Trump: Sahtekar Joe Biden başkanlık için aday olmaya ve hizmet etmeye de uygun değildi - Son Dakika
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Politika

Trump: Sahtekar Joe Biden başkanlık için aday olmaya ve hizmet etmeye de uygun değildi

Cumhuriyetçi aday ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Biden'a yönelik sert açıklamalarda bulunarak, 'Sahtekar Joe Biden başkanlığa aday olmaya ve kesinlikle hizmet etmeye de uygun değildi. Başkanlık konumuna ancak yalanlarla, yalan haberlerle ulaştı. Doktoru ve medya da dahil olmak üzere etrafındaki herkes onun başkan olamayacağını biliyordu' dedi. Trump ayrıca Biden'ın göç politikasını eleştirerek, ülkeye gelen milyonlarca insan ve teröristin verdiği zararın telafi edileceğini söyledi.

21.07.2024 22:08
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Cumhuriyetçi aday ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, "Sahtekar Joe Biden başkanlık için aday olmaya ve hizmet etmeye de uygun değildi" ifadelerini kullanarak, "Doktoru ve medya da dahil olmak üzere etrafındaki herkes onun başkan olamayacağını biliyordu" dedi.

Demokrat rakibi ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından Cumhuriyetçi aday ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Biden'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, "Sahtekar Joe Biden başkanlığa aday olmaya ve kesinlikle hizmet etmeye de uygun değildi. ve hiçbir zaman da olmadı. Başkanlık konumuna ancak yalanlarla, yalan haberlerle ulaştı. Doktoru ve medya da dahil olmak üzere etrafındaki herkes onun başkan olamayacağını biliyordu" dedi.

Biden'ın göç politikasını hedef alan Trump, "Ve şimdi, sınırlarımızdan tamamen kontrolsüz ve incelenmemiş şekilde geçen çoğu hapishanelerden, akıl hastanelerinden gelen milyonlarca insan ve rekor sayıda teröristle ülkemize ne yaptığına bir bakın. Onun başkanlığından dolayı çok acı çekeceğiz ama onun verdiği zararı çok hızlı bir şekilde telafi edeceğiz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Joe Biden, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: Sahtekar Joe Biden başkanlık için aday olmaya ve hizmet etmeye de uygun değildi - Son Dakika

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