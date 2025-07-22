Trump, Saldırılara Hazırlıksız Yakalandı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in geçtiğimiz hafta Suriye'ye ve Gazze'deki Katolik kilisesine yönelik saldırılarına hazırlıksız yakalandığını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün Beyaz Saray'da gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sözcü Leavitt, "Başkan (Donald Trump), Netanyahu ile iyi bir çalışma ilişkisi içinde ve onunla sık sık iletişim halinde. Suriye'nin ve Gazze'deki Katolik kilisesinin bombalanması onu (Trump'ı) hazırlıksız yakaladı. Başkan, bu durumları düzeltmek için hemen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu aradı" ifadelerini kullandı. Leavitt ayrıca, "( Orta Doğu'da) Özellikle son günlerde daha fazla insanın öldüğüne dair haberler görüyoruz. Sanırım başkan bunu görmekten hiç hoşlanmıyor. Ölümlerin sona ermesini istiyor" dedi.

Trump-Netanyahu ilişkisi

Bu ayın başlarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, İsrailli lider ile uzun süredir karmaşık bir ilişki içinde. Çeşitli kaynaklar, güçlü müttefikler olmalarına rağmen iki liderin kişisel olarak yakın olmadığını ve ikilinin zaman zaman karşılıklı güvensizlikler yaşadığını belirtiyor. - WASHINGTON