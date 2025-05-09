Trump'tan 30 Günlük Ateşkes Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD olarak 30 günlük şartsız ateşkes çağrısı yaptıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya- Ukrayna arasındaki görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. "ABD, ideal olarak 30 günlük şartsız ateşkes çağrısı yapıyor" diyen Trump, "kabul edilebilir bir ateşkes gözlemlenecek ve her iki ülke de bu doğrudan müzakerelerin kutsallığına saygı göstermekten sorumlu tutulacak. Eğer ateşkese saygı duyulmazsa ABD ve ortakları daha fazla yaptırım uygulayacak" ifadelerini kullandı.

Her hafta binlerce genç askerin hayatını kaybettiğini sözlerine ekleyen Trump, "Herkes bunun artık son bulmasını istemeli. Ben de istiyorum ve ABD de bunu istiyor. ABD Başkanı olarak Avrupalılarla birlikte Rusya-Ukrayna arasında barışı sağlamaya kararlıyım ve bu kalıcı bir barış olacaktır" açıklamasını yaptı.

"Ukrayna, bugün dahi başlasa 30 günlük ateşkese hazır"

Trump'ın açıklamasından önce de sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Barışa ulaşmak için atılması gereken somut adımları da içeren gerekli çabaların sürmesi gerektiğini görüştük" dedi. Trump'ın savaşın son durumunu sorduğunu sözlerine ekleyen Zelenskiy, "Ukrayna, bugün dahi başlasa 30 günlük ateşkese hazır olduğunu da kendisine ilettim. Rusya'nın bu öneriyi desteklemesini bekliyoruz. Ayrıca, Ukrayna'nın herhangi bir formattaki görüşmelere de hazır olduğunu bir kez daha teyit ettim. Ancak bunun için Rusya'nın şartsız ateşkesle başlayarak savaşı sona erdirme niyetinin ciddiyetini göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trump'un savaşı bitirmek istediğini dile getiren Zelenskiy, "Başkan Trump bu savaşın sona ermesini istediğini, yardıma hazır olduğunu ve ateşkes ihtiyacını desteklediğini teyit etti. Bundan sonraki temaslarımız konusunda mutabık kaldı" dedi.

Zelenskiy, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Ukrayna şu andan itibaren tam bir ateşkese, 30 günlük bir ateşkese hazırdır. Ancak bu gerçek olmalı. Füze ya da insansız hava aracı saldırıları olmamalı, cephede yüzlerce saldırı olmamalı. Ruslar ateşkesi destekleyerek uygun şekilde karşılık vermelidir. Savaşı sona erdirmeye istekli olduklarını kanıtlamalıdırlar. Bu ilk kez olmuyor, bunu bir kez daha teklif ediyoruz. 30 gün, yıllarca sürecek bir barışın başlangıcı olabilir. Kalıcı ve güvenilir bir ateşkes, barışa doğru ilerlemenin gerçek bir göstergesi olacaktır. Amerika bu konuda yardımcı olabilir. Dünyanın seksen yıl önce olduğu gibi şimdi de Amerika'ya ihtiyacı var" - WASHINGTON