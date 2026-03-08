Trump'tan dev Avrupa ülkesine tehdit! "Bunu unutmayız" deyip rest çekti - Son Dakika
Trump'tan dev Avrupa ülkesine tehdit! "Bunu unutmayız" deyip rest çekti

Trump\'tan dev Avrupa ülkesine tehdit! "Bunu unutmayız" deyip rest çekti
08.03.2026 08:07
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Ortadoğu'ya uçak gemisi gönderme konusunda geç kaldığını belirterek Başbakan Keir Starmer'a tepki gösterdi. Trump, "Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyaç yok. Ama, bunu hatırlayacağız. Biz kazandıktan sonra savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan savaş Orta Doğu'da gerilimi artırırken, çatışmalar uluslararası siyasette de yeni tartışmaları beraberinde getiriyor. Bölgedeki askeri hareketlilik sürerken ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'ye yönelik sert açıklamaları dikkat çekti.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda İngiltere yönetimini Orta Doğu'daki gelişmeler karşısında geç harekete geçmekle suçladı. Trump'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı hedef alan sözleri iki ülke arasında dikkat çeken bir tartışma başlattı.

Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya iki uçak gemisi gönderme seçeneğini değerlendirdiğine ilişkin haberleri hatırlatarak Londra yönetiminin bu kararı gecikmeli aldığını savundu. İngiltere'yi geçmişte ABD'nin en önemli müttefiklerinden biri olarak nitelendiren Trump, bu durumun artık değiştiğini ima etti.

MÜTTEFİKLER BİRBİRİNE DÜŞTÜ

Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Bir zamanlar büyük bir müttefikimiz, belki de müttefiklerimizin en büyüğü olan İngiltere, nihayet Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi ciddi olarak düşünüyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin bu adımı için geç kaldığını savunan Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a yönelik eleştirilerini sürdürdü. Trump paylaşımında, "Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama bunu hatırlayacağız. Biz kazandıktan sonra savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok" dedi.

LONDRA YÖNETİMİ SESSİZ

Trump'ın açıklamaları, Orta Doğu'daki savaşın Batılı müttefikler arasında da yeni görüş ayrılıklarını gündeme getirdiği şeklinde yorumlandı. Londra yönetiminden ise Trump'ın sözlerine ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhmus Benek Şeyhmus Benek:
    senin Bir şey kazandığın yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
