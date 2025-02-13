Trump'tan Dış Politika Kararnamesi

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, dış politikada tek sesliliği güçlendirmeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bu kararname, başkanın dış politika üzerindeki anayasal yetkisini yeniden teyit ederek diplomatik faaliyetlerin Başkan Trump'ın direktifleriyle uyumlu olmasını sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, dış politikada merkeziyetçiliği güçlendirmeyi hedefleyen bir adım attı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın diplomatik ilişkilerde tek sesliliği sağlamayı amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzaladığı bildirildi. Kararnamenin, dış politika alanında görevli tüm bireylerin bunu ABD başkanının yetkisi ve talimatı altında yaptığını vurguladığı belirtilen açıklamada, "Kararname, ABD dışişleri bakanının başkanın gözetimi altındaki dış hizmet görevlileri, sivil hizmet görevlileri veya diğer personel üzerindeki yetkisini teyit etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri bakanına daha fazla yetki

Açıklamada, kararnamenin ABD dışişleri bakanını "sadece en nitelikli ve kendini işine adamış kişilerin yurtdışında Amerikan çıkarlarını temsil etmesini sağlamaya" ve bunun için "işe alım ve performans değerlendirmesi gibi alanlarda reform yapmaya" yönlendirdiği aktarıldı. "Dışişleri bakanı, yürürlükteki yasalara uygun olarak başkanın dış politika gündeminin sadık ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamakla görevlendirilmiştir" denilen açıklamada, "Kararname, dışişleri bakanına Dış İlişkiler Kılavuzu ve dışişleri hizmetlerinin işleyişine rehberlik eden diğer usul belgelerini gözden geçirme veya değiştirme yetkisi vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Amerika haydutlar tarafından istismar edilemeyecek"

Başkan Trump'ın Amerika'nın çıkarlarının tek sesli bir diplomatik yaklaşımla savunulmasını sağlamaya kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu kararname, başkanın dış politika üzerindeki anayasal yetkisini yeniden teyit ederek diplomatik faaliyetlerin Başkan Trump'ın direktifleriyle uyumlu olmasını sağlayacak" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu kararnamenin uluslararası ilişkilerde her zaman önce ABD çıkarlarına hizmet eden güçlü ve etkili bir yaklaşımı garanti altına aldığı vurgulanan açıklamada, "Amerika artık yabancı ülkeler ya da egemenliğimizi veya güvenliğimizi baltalayan haydutlar tarafından istismar edilmeyecek" denildi.

Hesap verilebilirlik vurgusu

Trump'ın göreve gelir gelmez dış politikada ülke çıkarlarının ön planda tutması gerektiğini beyan eden bir "Önce Amerika Politika Direktifi" imzaladığı hatırlatılan açıklamada, "Başkan Trump, güç yoluyla barışı tesis etmek ve dış politikanın ABD değerleri, egemenliği ve güvenliği ile uyumlu olmasını sağlamak için seçildi. Bu kararname, Başkan Trump'ın diplomatik hizmetlerde hesap verebilirlik ve etkinliğe olan bağlılığını pekiştiriyor" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON