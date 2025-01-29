Trump, Filistin yanlısı protestocuların vizelerini iptal edecek - Son Dakika
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Politika

Trump, Filistin yanlısı protestocuların vizelerini iptal edecek

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ABD Başkanı Donald Trump, imzalayacağı kararname ile Filistin yanlısı protestolar düzenleyen ve gösterilere katılan yabancı öğrencilerin vizelerini iptal edecek.

29.01.2025 20:22  Güncelleme: 23:16
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, antisemitizmle mücadele kapsamında yeni bir başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor.

FİLİSTİN YANLISI PROTESTOCULARIN VİZELERİ İPTAL EDİLECEK

Beyaz Saray yetkilileri, kararname ile Filistin yanlısı protestolara katılan ve düzenleyen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin ve diğer yerleşik yabancıların vizelerinin iptal edileceğini aktardı. Yetkililer, Trump yönetiminin özellikle radikal görüşleri savunan protestoculara karşı sert önlemler almayı planladığını belirtti.

"SİZİ BULACAĞIZ VE SINIR DIŞI EDECEĞİZ"

Trump, söz konusu kararnameye ilişkin notunda, ABD'li Yahudilere yönelik terör tehditleri, kundaklama, vandalizm ve şiddet olaylarını agresif bir şekilde kovuşturma talimatı vereceğini belirtilerek, "Protestolara katılan tüm yerleşik yabancılara sesleniyorum: Sizi bulacağız ve sınır dışı edeceğiz. Üniversite kampüslerinde Hamas'ı destekleyen tüm öğrencilerin vizelerini hızla iptal edeceğim" dedi.

Trump, Filistin yanlısı protestocuların vizelerini iptal edecek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump, Filistin yanlısı protestocuların vizelerini iptal edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • osman şahin:
    YERİNDE KARAR AMERİKADA OKU ORDA ÇALIŞ VE ORDA AMERİKAYA KARŞI KINAMA PANKARTI AÇ HEPSİ SİNİR DIŞI EDİLMELİ 43 78 Yanıtla
    Feti2323:
    tıpkı sizin bizim ülkemizde yaptığınız gibi demi 49 2
    abdullah kara:
    ismin Müslüman insanların ismi,bence ismini değiştir. 1 2
  • Gokcen Haan:
    ey Trump, bu kadar güç kuvvet mal mülk ve servet, Rabbim sana hiç bir eksiklik vermedi, belki hastalıktan başın bile ağrımadı çünkü tüm azabını ahirete saklıyor, öyle bi azapki dünyada yaptıklarından dolayı azabını hafifletecek bir iyiliğin olmasın diye 56 32 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    Seninkini bu tarafta yapar inşallah 0 13
  • Çengelköylü:
    REİSİN HAMAS SÖZCÜLERİYLE YAPTIĞI BEŞTEPEDEKİ GÖRÜŞMEYE HAMASI TERÖRİST GRUBUNA KATANLAR TRAMP I İZLESİN BAKIN KİMMİŞ PKK VE DİĞER TERÖR GRUPLARIYLA BİRLİKTE OLAN BURDAN TEKRAR SÖYLÜYORUM HAMAS KENDİ TOPRAKLARINI SAVUNAN BİR DİRENİŞ ORDUSU BİR DİRENİŞ MÜCAHİTLERİDİR BU BÖYLE BİLİNE 32 35 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    yerinde bir karar iptal edip direk Gazze’ye göndermesi en yerinde olacak 1 4 Yanıtla
  • TC Tabak:
    senden de bu beklenirdi. aslını ortaya çıkardın. paranın uşagı olmuşsun. karakterin satılmış. 1 1 Yanıtla
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