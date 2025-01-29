Trump, Filistin yanlısı protestocuların vizelerini iptal edecek

Gokcen Haan:

ey Trump, bu kadar güç kuvvet mal mülk ve servet, Rabbim sana hiç bir eksiklik vermedi, belki hastalıktan başın bile ağrımadı çünkü tüm azabını ahirete saklıyor, öyle bi azapki dünyada yaptıklarından dolayı azabını hafifletecek bir iyiliğin olmasın diye

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