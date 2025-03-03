Trump'tan Gizemli Paylaşım - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Gizemli Paylaşım

Trump, 'Yarın büyük bir gece olacak' diyerek dikkat çekti, Ukrayna konusunu vurguladı.

03.03.2025 16:47
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" paylaşımı ile dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından dikkat çekmeye devam ediyor. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "Ukrayna'nın hiçbir toprağını Putin'in Rusya'sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump'tır. Zayıf ve etkisiz Bunu, demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın" dedi.

Trump ikinci paylaşımında ise, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" diyerek dikkat çekti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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