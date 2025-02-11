Trump'tan Hamas'a Sert Uyarı - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Hamas'a Sert Uyarı

Trump, Hamas'ın esirleri serbest bırakmaması durumunda ateşkesin iptal olabileceğini belirtti.

11.02.2025 04:09
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ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın elindeki tüm esirleri serbest bırakmaması halinde ateşkesin iptal olabileceğini belirterek, "Eğer cumartesi günü saat 12.00'ye kadar esirler burada olmazlarsa, kıyamet kopacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yapılan bir imza töreni sırasında Gazze Şeridi'ndeki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamas'ın İsrail'in ihlalleri nedeniyle 15 Şubat'taki esir takasını ertelemesine atıfta bulunan Trump, tüm rehinelerin cumartesi günü saat 12.00'ye kadar serbest bırakılmaması halinde "ateşkesin iptal olabileceğini" ve "kıyametin kopacağını" söyledi. Trump, böyle bir durumda ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirterek "Eğer tüm esirler cumartesi günü saat 12.00'ye kadar geri dönmezse, ki bunun uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum, o zaman iptal edin (ateşkesi), tüm bahisleri kapatın ve kıyametin kopmasına izin verin derim" şeklinde konuştu. Esirlerin parça parça değil, tamamının serbest bırakılmasını isteyen Trump, "Hepsi, parça parça değil; iki, bir, üç, dört veya iki değil, cumartesi günü saat 12.00'ye kadar iade edilmezlerse, işte o zaman kıyametin kopacağını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Hamas ne demek istediğimi anlayacak"

Bu konudaki nihai kararı İsrail'in kendisinin vereceğini belirten Trump, "Cumartesi günü saat 12.00'de esirlerin hepsini geri istiyoruz. Kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu değiştirebilir. Ancak kendi adıma, cumartesi günü saat 12.00. Eğer rehineler burada olmazlarsa, kıyamet kopacak" dedi. "Kıyamet kopacak" derken neyi kastettiği sorulduğunda ise Trump, "Öğreneceksin, onlar da öğrenecek. Hamas ne demek istediğimi anlayacak" yanıtını verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Hamas'a Sert Uyarı - Son Dakika

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